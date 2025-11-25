TS Nguyễn Văn Đính: Da Nang Downtown sẽ tạo cú hích cho BĐS Đà Nẵng 25/11/2025 16:14

(PLO)- Bất động sản Đà Nẵng đang bước vào thời điểm vàng để đầu tư khi giá còn neo ở mức dễ chịu, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng tiềm năng lớn từ các dự án trọng điểm.

Theo TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), Đà Nẵng hiện hội tụ nhiều yếu tố để bứt phá, trở thành trung tâm du lịch, tài chính và đầu tư hàng đầu khu vực. Chúng tôi đã trao đổi với ông xung quanh nhận định này.

Sau sáp nhập, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương lớn, vậy so với Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng đang sở hữu những lợi thế khác biệt nào, thưa ông?

- Nếu Hà Nội đại diện cho phía Bắc, TP.HCM đại diện cho phía Nam, thì Đà Nẵng chính là “trái tim” của miền Trung. Ba đô thị này đều được đầu tư trọng điểm, nhưng Đà Nẵng có những đặc trưng riêng và được đánh giá cao cả trong nước lẫn quốc tế.

Về hạ tầng, Đà Nẵng hoàn toàn không thua kém hai đầu tàu lớn khi sở hữu hệ thống giao thông, đô thị và dịch vụ theo chuẩn quốc gia và quốc tế. Thành phố ngày càng đẹp, hoàn thiện nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và nền tảng tình người, con người thân thiện, chuyên nghiệp tạo ấn tượng tốt, với du khách và nhà đầu tư.

Đà Nẵng còn có lợi thế thiên nhiên hiếm có: vừa có biển, núi, sông, vừa có khí hậu ôn hòa – yếu tố giúp đô thị này có sức hấp dẫn bền vững. Mặt bằng giá bất động sản tại đây hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với Hà Nội và TP.HCM, trong khi dư địa phát triển còn rất lớn. Hậu sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành đô thị trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, tạo động lực mạnh cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Tóm lại, Đà Nẵng hoàn toàn đủ tiềm năng để trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững và ngang tầm quốc tế vào năm 2050 theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới đầu tư gọi Đà Nẵng là “thành phố đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư”. Vậy theo ông, đâu là yếu tố khiến Đà Nẵng dành trọn được 3 chữ “Đáng” này? Nếu đánh giá bằng một thang điểm, mức độ đáng đến và đáng sống, đáng đầu tư của Đà Nẵng đang ở mức nào?

- Khi đánh giá môi trường đầu tư, phát triển một đô thị, một khu vực, thường có bốn tiêu chí được xét đến: tính minh bạch, tính an toàn, tính bền vững và hiệu quả. Ở cả bốn yếu tố này, Đà Nẵng đều đạt điểm mức rất cao. Chính quyền thành phố minh bạch trong quy hoạch, tạo môi trường ổn định và an toàn cho nhà đầu tư.

Đà Nẵng đang được định vị trở thành thành phố thương mại và tài chính tự do, một trong hai trung tâm tài chính quốc tế bên cạnh TP.HCM. Điều này mở ra cơ chế thuận lợi để thu hút ngoại tệ, doanh nghiệp và nhân lực tinh hoa đến với TP. Nhiều “cá mập” và “sếu đầu đàn” trong nước lẫn quốc tế đã, đang và sẽ chọn Đà Nẵng làm điểm đến, khẳng định vị thế “người được chọn” của thành phố này.

Một điểm đáng chú ý nữa là định hướng phát triển kinh tế đêm, nếu được phát triển đúng tầm – sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ. Kinh tế đêm ở đây phải được xác định là hoạt động đô thị về đêm thực sự, chứ không phải chỉ là vài chợ đêm hay khu sinh hoạt đêm. Đó là mô hình kinh tế được vận hành bài bản, có quy hoạch, hạ tầng, chính sách, nguồn nhân lực chuyên biệt, chính sách quản trị và quản lý nhà nước rõ ràng. Khi đó, bất động sản quanh các khu vực kinh tế đêm sẽ tăng giá trị rõ rệt, tạo động lực mới cho phát triển đô thị.

Tổng hòa những lợi thế đó, tính hiệu quả và bền vững của BĐS Đà Nẵng ở mức rất cao, bởi vừa có lịch sử phát triển chắc, vừa có dư địa để tăng trưởng lại có chiều sâu. Vì vậy, Đà Nẵng xứng đáng đạt thang điểm cao nhất về “đáng đến – đáng sống – đáng đầu tư”.

Nếu được phát triển đúng hướng, kinh tế đêm sẽ tác động như thế nào đến giá trị bất động sản Đà Nẵng?

- Kinh tế đêm là thước đo văn minh của một đô thị hiện đại. Ở Singapore hay Hong Kong, họ phát triển các khu phức hợp giải trí, thương mại, dịch vụ cao cấp theo các tầng lớp trải nghiệm để thu hút giới tinh hoa toàn cầu đến để tận hưởng. Có ba điều sẽ hấp dẫn họ, thứ nhất là cảnh quan thiên nhiên; thứ hai là không gian thư giãn; thứ ba là hệ thống tiện ích, dịch vụ được đầu tư chất lượng.

Đà Nẵng có đủ “chất liệu” để làm điều tương tự: cảnh quan đẹp, khí hậu dễ chịu, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, vấn đề là làm thế nào để nâng cao chất lượng, tạo sức hút hơn nữa. Để có các hoạt động kinh tế đêm sôi động, Đà Nẵng cần trở thành một đô thị về đêm thực sự, nơi quy tụ các quần thể phục vụ hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ giới tinh hoa chứ không chỉ là khu sinh hoạt đêm.

Đà Nẵng cần trở thành đô thị về đêm tầm cỡ với những quần thể đẳng cấp. Ảnh Nhật Hoàng

Điều này đồng nghĩa với việc Đà Nẵng sẽ là nơi quy tụ của cả đối tượng lao động tay nghề cao lẫn khách hàng có khả năng chi trả cao đến sống, hưởng thụ dịch vụ. Khi đó, nhu cầu và giá trị bất động sản phục vụ các nhóm này lưu trú ngắn - dài hạn là khu lưu trú cao cấp hay căn hộ hạng sang sẽ ngày càng gia tăng.

Như ông vừa chia sẻ, để thực sự trở thành đô thị đêm, Đà Nẵng cần những quần thể có dịch vụ, BĐS cao cấp và lưu trú hạng sang. Thời gian qua, siêu dự án Da Nang Downtown có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng đã được khởi công, được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho Đà Nẵng. Vậy ông đánh giá thế nào về sức lan tỏa, ảnh hưởng của những dự án như thế này?

- Da Nang Downtown là một dự án vừa đúng thời điểm, vừa đúng tầm. Rõ ràng đây là dự án được chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu cho giai đoạn phát triển nhanh, năng động sắp tới của đô thị biển Đà Nẵng.

Dự án có rất nhiều lợi thế: nằm giữa một đô thị đang phát triển, sát sông, gần biển, hạ tầng xung quanh đã được đầu tư chất lượng, bài bản. Chúng tôi cho rằng, trong tương lai gần, khi hoàn thiện, Da Nang Downtown sẽ không chỉ là điểm đến của giới tinh hoa mà còn là “cú hích” cho toàn bộ thị trường, kéo theo sự tăng trưởng của khu vực lân cận, tạo tác động tích cực lên các hoạt động kinh tế của cả TP.

Từ góc độ ngành du lịch, một đô thị càng đa dạng hoạt động mua sắm, giải trí, cảnh quan đẹp và dịch vụ chất lượng, càng dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. Khi lượng khách tăng và quay lại nhiều lần, giá trị khai thác du lịch – thương mại sẽ ngày càng cao, và bất động sản tại khu vực đó nghiễm nhiên bỏ túi lợi thế tăng giá.

Da Nang Downtown sẽ là quần thể all-in-one, kinh tế đêm được đầu tư bài bản. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Group.

Là đô thị có rất nhiều lợi thế vừa có sông, vừa có núi, vừa có biển, dồi dào tài nguyên hơn rất nhiều đô thị đã phát triển khác trên thế giới, nên dù đi sau nhưng nếu đi đúng hướng, đi một cách chất lượng với việc kêu gọi và thu hút đầu tư bài bản thì Đà Nẵng sẽ đi rất nhanh và sẽ vượt nhiều đô thị đã có thương hiệu.

Bởi vậy, chúng tôi tin rằng với những dự án tầm cỡ như Da Nang Downtown, Đà Nẵng sẽ không chỉ là “thành phố đáng sống”, mà còn trở thành trung tâm du lịch, tài chính, đầu tư hàng đầu khu vực trong tương lai gần.

Vậy theo ông, thời điểm hiện tại có phải là “thời điểm vàng” để đầu tư vào bất động sản Đà Nẵng?

-Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt. Giá BĐS Đà Nẵng còn “dễ chịu” hơn nhiều Hà Nội hay TP.HCM, trong khi chất lượng sản phẩm và môi trường sống vượt trội.

Giá căn hộ cao cấp hiện dao động khoảng dưới 200 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với hai đô thị lớn. Nhưng về lợi thế, Đà Nẵng nổi bật hơn với môi trường trong lành, thiên nhiên đẹp: có sông, biển, rừng, núi, mang đến trải nghiệm đẳng cấp, sống xanh, khỏe được giới tinh hoa, người có thu nhập cao ưa chuộng. Vì vậy, với mức giá này, thị trường BĐS Đà Nẵng rõ ràng rất hấp dẫn, dư địa tăng trưởng lớn, giá trị tài sản sẽ còn được nhân lên nhiều lần.

Bên cạnh đó, sức hút của Đà Nẵng với lao động chất lượng cao ngày càng mạnh. Khi đó, sự cạnh tranh trên thị trường sẽ gay gắt hơn, ai đến sớm sẽ chọn được vị trí đẹp, chất lượng tốt và giá hợp lý. Ngược lại, người đến sau thường phải chấp nhận giá cao và ít lựa chọn tốt.

Vì vậy, đây chính là “thời điểm vàng” để các nhà đầu tư nhanh chân tham gia thị trường, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và lợi thế.

Xin cảm ơn ông!