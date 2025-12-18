Vị trí những dự án nhà ở xã hội sắp tới được thực hiện ở TP.HCM 18/12/2025 14:53

(PLO)- Một số cơ chế, chính sách quy định ở Nghị quyết số 201/2025/QH giúp rút ngắn thời gian thực hiện nhà ở xã hội.

Ngày 18-12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025/QH ngày 29-5-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; các nghị định quy định chi tiết đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP.HCM

Rút ngắn thời gian thực hiện nhà ở xã hội

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội được Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị Sở Xây dựng TP tập trung rút ngắn các thủ tục nhất có thể và minh bạch các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: NC

Để đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH, nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù với hai vấn đề chủ yếu như lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, trước đây thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư phải mất gần tám tháng nhưng hiện nay thủ tục rút ngắn còn 45 ngày.

Theo đề án của Chính phủ đến năm 2030 sẽ thực hiện một triệu căn nhà ở xã hội, TP.HCM được giao chỉ tiêu 199.400 căn. Với chỉ tiêu được giao, TP.HCM phải quyết liệt triển khai thì mới có thể hoàn thành đúng hẹn.

Chính vì vậy, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị Sở Xây dựng TP tập trung rút ngắn các thủ tục nhất có thể và minh bạch các dự án.

"Trong tháng 1-2026, TP.HCM sẽ triển khai các thủ tục theo quy định cho tám dự án, nếu hoàn thành sẽ cung cấp thêm 28.000 căn.

Đề nghị Sở Xây dựng thay đổi cách tiếp cận, đặt mục tiêu về đích sớm thay vì đến năm 2030 mới hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Muốn hoàn thành phải khởi công và rút ngắn thời gian xây dựng.

Hiện nay, thời gian thi công trung bình của một dự án là khoảng 18 tháng, chúng ta nên đặt mục tiêu cố gắng xây dựng xong trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, cần đẩy tất cả các thủ tục thực hiện cuốn chiếu để làm sao đến năm 2028 hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị.

Từ năm 2021-2024, cả nước chỉ hoàn thành gần 70.000 căn nhà ở xã hội

Theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, từ năm 2021-2024 cả nước chỉ hoàn thành gần 70.000 căn nhà ở xã hội.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm thực hiện nhà ở xã hội là do quy trình thủ tục triển khai nhà ở xã hội không khác gì nhà ở thương mại.

Chính vì vậy, Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025. Đây là một trong những nghị quyết có thời gian xây dựng cũng như ban hành rất nhanh, chỉ trong vòng 2,5 tháng.

Một số cơ chế, chính sách quy định ở Nghị quyết số 201/2025 giúp rút ngắn thời gian thực hiện nhà ở xã hội như: Chính sách giao chủ đầu tư không qua đấu thầu (áp dụng cho dự án nhà ở xã hội và Nhà ở cho Lực lượng vũ trang nhân dân không sử dụng vốn đầu tư công); Dự án nhà ở xã hội không phải thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; công trình nhà ở xã hội được miễn giấy phép xây dựng nếu áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy...