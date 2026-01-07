Dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỉ đồng kỳ vọng thành 'tổ ấm' cho công nhân ở Quảng Ngãi 07/01/2026 16:28

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi.

Theo quyết định, Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước (TP Đà Nẵng) là chủ đầu tư. Việc triển khai dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước và Công ty CP Tập đoàn VJCO (Hà Nội) thực hiện.

Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 2,57 ha tại xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi). Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ xây dựng ba khối nhà cao 12 tầng, chiều cao khoảng 45 m, với tổng diện tích xây dựng hơn 9.600 m², tổng diện tích sàn hơn 102.000 m².

Quy mô dự án gồm 1.209 căn hộ, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 3.000 người. Bên cạnh các khối nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, vườn hoa, nhà trẻ và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Một số hạng mục đáng chú ý là nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích gần 1.000 m² và bãi đậu xe rộng hơn 10.000 m².

Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.100 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư là 219 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, đến hết quý I-2026, dự án sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Giữa năm 2026 bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2028, các hạng mục chính như 3 khối nhà cao tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và nhà để xe sẽ lần lượt được hoàn thành. Dự kiến cuối năm 2028, toàn bộ dự án sẽ đưa vào khai thác, vận hành.

Với quy mô lớn và tiến độ cụ thể, dự án nhà ở xã hội này được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, nhất là khu vực gần Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, nơi có hàng chục nghìn lao động đang làm việc.