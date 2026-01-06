Hàng triệu bông hướng dương nở rộ trên khu đất vốn bị bỏ hoang ở Quảng Ngãi

Xã hội

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Hàng triệu bông hướng dương đồng loạt bung nở tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi), biến khu đất hoang thành điểm check-in hút khách những ngày cận Tết.

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa, cánh đồng hoa hướng dương tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Video: Hàng triệu bông hướng dương nở rộ từ khu đất hoang ở Quảng Ngãi.
Cánh đồng hoa hướng dương nhìn từ trên cao.
Giữa nền trời xanh, hàng triệu bông hoa bung nở đồng loạt, nhuộm vàng cả một không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, yên bình.
Mỗi cây hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, hoa lớn, cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật. Nhiều cây trổ hoa lớn, rực rỡ.
Hoa được trồng ngay ngắn theo từng luống thẳng hàng, giữa các luống hoa có lối đi thoáng đãng để du khách dạo bước, tham quan và chụp ảnh.
Chỉ trong thời gian ngắn, cánh đồng hoa đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ và các gia đình. Nhiều người tranh thủ đến từ sáng sớm hoặc xế chiều để tránh cảnh đông đúc.
Cao Thị Dương Nhiên (20 tuổi) cho biết đã cùng bạn bè đến vườn hoa từ sáng sớm để chụp ảnh. “Buổi sáng hoa tươi, ánh sáng đẹp nên lên hình rất đẹp. Mỗi góc ở đây đều có thể chụp ảnh, chỉ cần đứng vào là có ảnh ưng ý”, Nhiên chia sẻ.
Theo Nhiên, việc xuất hiện một cánh đồng hoa hướng dương quy mô lớn ngay tại Quảng Ngãi giúp người trẻ có thêm lựa chọn vui chơi dịp cuối năm mà không phải đi xa. “Không gian rộng, hoa cao và nở đều, rất phù hợp đi chơi cùng nhóm bạn hoặc gia đình những ngày cận Tết”, Nhiên nói.
Cách đó không xa, anh Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi) cho biết dù công việc cuối năm bận rộn nhưng vẫn tranh thủ ghé vườn hoa để thư giãn. “Hoa nở đều, không gian rộng hơn tôi tưởng. Đây là điểm tham quan phù hợp cho cả gia đình”, anh Tuấn nhận xét.
Những bông hoa nở rộ, khoác áo mới cho khu đất trước đây vốn bị bỏ hoang.
Không chỉ thu hút giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến cánh đồng hoa để tản bộ, ngắm cảnh. Bà Nguyễn Thị Bảy (65 tuổi, người dân xã An Phú) chia sẻ: “Lâu rồi địa phương mới có chỗ rộng rãi, nhiều hoa và đẹp như vậy. Đi một vòng thấy tinh thần thoải mái hẳn”.
Nhiều người thích thú check-in với hoa hướng dương.
Theo chị Bùi Thị Mỹ Trinh (38 tuổi, chủ vườn hoa), khu đất này trước đây bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Nhận thấy tiềm năng, gia đình quyết định cải tạo, trồng hoa hướng dương kết hợp một số loài hoa khác để tạo điểm tham quan, chụp ảnh phục vụ người dân dịp Tết.
“Hiện vườn có hơn một triệu bông hoa, trong đó hướng dương là loài chủ đạo. Hoa được gieo trồng từ đầu tháng 10, sau khoảng 60 đến 70 ngày bắt đầu nở”, chị Trinh cho biết.
Tuy nhiên, theo chủ vườn, quá trình chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, nắng gắt xen kẽ mưa lớn, có thời điểm còn chịu ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. “Gia đình phải túc trực thường xuyên, gần như ăn ngủ tại vườn để kịp thời xử lý, giữ hoa nở đúng dịp”, chị Trinh nói.
Không chỉ hoa hướng dương, cánh đồng còn trồng nhiều loại hoa khác cũng đang nở rộ rực rỡ.
Trước mắt, vườn hoa mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Đến cao điểm Tết, khi hoa nở rộ và đạt độ đẹp nhất, chủ vườn mới thu phí để phục vụ công tác quản lý, chăm sóc.
