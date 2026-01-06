Hàng triệu bông hướng dương nở rộ trên khu đất vốn bị bỏ hoang ở Quảng Ngãi

(PLO)- Hàng triệu bông hướng dương đồng loạt bung nở tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi), biến khu đất hoang thành điểm check-in hút khách những ngày cận Tết.
Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa, cánh đồng hoa hướng dương tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Mỗi cây hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, hoa lớn, cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật. Nhiều cây trổ hoa lớn, rực rỡ. Những bông hoa nở rộ, khoác áo mới cho khu đất trước đây vốn bị bỏ hoang.