Khi mùa Xuân ở lại cùng người lính Biên phòng 16/02/2026 16:09

Những ngày cuối năm, khi dòng người hối hả ngược xuôi tìm về mái ấm và đoàn tụ vui Tết cùng gia đình, những người lính Biên phòng tỉnh Tây Ninh vẫn lặng lẽ ở lại bên đường biên, cột mốc. Với họ, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của đất trời mà còn là thước đo của trách nhiệm và bản lĩnh của người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cùng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tuần tra song phương trên tuyến biên giới. Ảnh: MQT

Tết đến, với nhiều người là hành trình trở về, là chuyến xe đêm và mâm cơm tất niên đủ đầy. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới Tây Nam, đó là thời điểm siết chặt kỷ luật, tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Khi nhà nhà sum họp, các anh bước vào cao điểm nhiệm vụ.

Trực 24/24 giờ, không để bị động bất ngờ

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng người và phương tiện qua lại khu vực biên giới tăng cao. Nhu cầu giao thương, thăm thân nhân khiến các cửa khẩu, đường mòn thêm nhộn nhịp. Cùng với đó, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép luôn tiềm ẩn.

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tăng cường kiểm tra người qua lại tại Cửa khẩu. Ảnh: HUỲNH DU

Trước tình hình đó, các tổ, đội công tác của Biên phòng Tây Ninh duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị kỹ lưỡng phương án xử lý tình huống. Trên những tuyến đường mòn, cánh rừng giáp biên, các tổ công tác thay nhau tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Thượng tá Phạm Thành Trung, thường xuyên kiểm tra lực lượng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: HUỲNH DU

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) cho biết: “Trong những ngày Tết, các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển và lợi dụng đêm tối, địa hình chia cắt để hoạt động. Đơn vị triển khai các tổ tuần tra mật phục tại các "điểm nóng", kết hợp sử dụng thiết bị công nghệ và tăng cường giám sát để quản lý chặt chẽ đường biên giữ vững bình yên cho người dân đón Tết”.

Những người lính bên đường biên, giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: HUỲNH DU

Có những đêm sương xuống dày, gió thổi hun hút qua cánh đồng biên giới, bước chân tuần tra vẫn đều đặn in trên nền đất ẩm. Ánh đèn pin quét qua từng bụi rậm, lối mòn nhỏ hẹp; tiếng bộ đàm trao đổi ngắn gọn, dứt khoát vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Giữa không khí Xuân rộn ràng khắp nơi, người lính Biên phòng vẫn chắc tay súng nơi biên cương, giữ cho mùa Xuân của nhân dân được trọn vẹn.

Xuân ấm tình quân dân nơi biên cương

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đóng trên địa bàn xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, Đại úy Phạm Việt Tiến, Chính trị viên phó, đã quen với việc đón Giao thừa xa nhà. Gần 10 năm công tác, anh từng làm nhiệm vụ tại 3 đồn Biên phòng trên địa bàn Long An – Tây Ninh. Mỗi nơi đi qua là một mùa Xuân ở lại.

Lặng thầm đón Tết của những người lính nơi biên giới. Ảnh: MQT

Đêm Giao thừa, sau ca trực, anh em sẽ tranh thủ nghe chúc Tết của Chủ tịch nước rồi gọi điện về gia đình. Công nghệ giúp khoảng cách được rút ngắn, nhưng nỗi nhớ nhà vẫn hiện rõ trong ánh mắt người lính. Dẫu vậy, cảm xúc riêng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.

Binh nhất Phan Hữu Phước chăm chút từng cây hoa để đón mùa xuân cùng đồng đội nơi biên giới. Ảnh: MQT

Binh nhất Phan Hữu Phước (24 tuổi, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh), chiến sĩ Đội Tham mưu hành chính (Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây), chia sẻ rằng chăm sóc từng chậu hoa ngày Tết cũng là cách để vơi nỗi nhớ nhà. Mỗi dịp Xuân, đơn vị tổ chức bữa cơm sum vầy, giao lưu văn nghệ với người dân địa phương. Anh em coi nhau như gia đình, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Những người lính Biên phòng tham gia gói bánh Tét cùng người dân nơi biên giới. Ảnh: MTT

Những ngày giáp Tết, đơn vị gói bánh, trang trí phòng truyền thống. Những nồi bánh tét đỏ lửa suốt đêm, những tiết mục “cây nhà lá vườn” tạo nên cái Tết đậm chất lính. Sáng mùng 1, chỉ huy đơn vị chúc Tết từng cán bộ, chiến sĩ, tiếp thêm động lực cho những ngày làm nhiệm vụ đầu năm.

Ấm áp tình quân dân trong những ngày Xuân xa nhà. Ảnh: MQT

Không chỉ chăm lo nội bộ, các đồn Biên phòng còn phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng sự sẻ chia, gắn bó.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: MQT

Giữa mùa Xuân rộn ràng, khi tiếng cười sum họp vang lên khắp nơi, nơi tuyến đầu Tổ quốc, những người lính Biên phòng Tây Ninh vẫn lặng thầm trực chiến. Sự hy sinh thầm lặng ấy chính là nền tảng để mùa Xuân của nhân dân được bình yên và trọn vẹn.