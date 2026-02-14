'Tiếng loa biên phòng' giữ bình yên nơi nơi phên giậu Tổ quốc 14/02/2026 12:48

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh, sương mù dày đặc bao phủ các cánh đồng, dòng kênh và những lối mòn giáp biên. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vẫn lặng lẽ tuần tra, bám địa bàn, bám dân, kiên trì thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự nơi phên giậu Tổ quốc, để mùa xuân được trọn vẹn, yên vui.

Lực lượng Biên phòng tuần tra ở khu vực cột mốc biên giới.

Địa bàn biên giới Tây Ninh trải dài, địa hình phức tạp, nhiều sông rạch, đường mòn, lối mở chằng chịt. Thời điểm giáp Tết, các loại tội phạm như buôn lậu, vận chuyển pháo nổ, ma túy thường gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh xác định rõ: muốn phòng, chống tội phạm hiệu quả phải bắt đầu từ sớm, từ xa và quan trọng nhất là dựa chắc vào nhân dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.

“Tiếng loa Biên phòng” - nhịp cầu pháp luật nơi biên cương

Tại xã biên giới Mỹ Quý, “Tiếng loa Biên phòng” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai từ năm 2022 đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Hằng ngày, những bản tin pháp luật được phát đều đặn tại khu dân cư, chợ biên giới, các điểm tập trung đông người qua đó kịp thời phổ biến các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, nhất là các hành vi dễ phát sinh trong dịp Tết.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền cho người dân buôn bán ở chợ Tho Mo.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền tập trung, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn trực tiếp đến từng hộ dân, gặp gỡ các chủ cơ sở kinh doanh, những người thường xuyên qua lại biên giới để vận động, nhắc nhở và tổ chức ký cam kết không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Bà Lê Thị Thoa ký cam kết chấp hành tốt các quy định pháp luật.

Bà Lê Thị Thoa (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý) chia sẻ, nhờ thường xuyên được nghe tuyên truyền qua loa di động, người dân ở khu vực xa trung tâm ngày càng hiểu luật, chấp hành nghiêm pháp luật và sẵn sàng thông tin cho biên phòng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bộ đội Biên phòng phối hợp các đoàn thể tiến hành ra quân tuyên truyền pháp luật

Bên cạnh loa tuyên truyền lưu động bằng xe máy, đơn vị còn phát huy hệ thống loa truyền thanh tại các trạm kiểm soát biên phòng. Nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Ngoài các bản tin pháp luật, cán bộ còn khéo léo lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thượng tá Phạm Thành Trung cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: Khi người dân hiểu luật, tin bộ đội và tự giác chấp hành, họ sẽ trở thành những “tai mắt”, những “cột mốc sống” vững chắc trên tuyến biên giới.

Những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây ngày đêm duy trì tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Thực tế cho thấy, nhờ duy trì đều đặn và nội dung thiết thực, “Tiếng loa Biên phòng” đã trở thành kênh thông tin gần gũi, hữu ích với người dân. Việc nghe các bản tin pháp luật dần trở thành thói quen, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phối hợp cùng lực lượng biên phòng phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền lưu động, phát hơn 400 giờ trên hệ thống loa, với trên 250 lượt tin, bài; phát hơn 8.300 tờ rơi; viết và đăng tải 168 bài tuyên truyền, trong đó có 72 video ngắn. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” của người dân nơi biên giới.

Quyết liệt trấn áp tội phạm, giữ vững tuyến cửa khẩu

Song song với công tác vận động quần chúng, những ngày giáp Tết, các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đồng loạt tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây ngày đêm tuần tra nơi biên giới.

Khi đêm xuống cũng là lúc người lính biên phòng căng mình tuần tra, mật phục trên các tuyến đường mòn giáp biên. Có những đêm, cán bộ, chiến sĩ phải ém quân hàng giờ trong rừng tràm, bờ kênh, ruộng lúa, chịu muỗi đốt để đảm bảo bí mật tuyệt đối.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hưng mang theo vũ khí xuất cảnh sang Campuchia vào ngày 22-10-2025. Ảnh: BP

Năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt, xử lý 29 vụ với 42 đối tượng, thu giữ gần 4,4kg ma túy, 2 khẩu súng quân dụng, 31 viên đạn, 299,62 gam vàng, 5.800 gói thuốc lá ngoại cùng hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Đơn vị còn chủ trì khởi tố 7 vụ, bàn giao 3 đối tượng truy nã, xử phạt hành chính 12 vụ, thu nộp ngân sách 78 triệu đồng.

Đại tá Dương Văn Dược - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường kỳ tháng 2.

Theo Đại tá Dương Văn Dược, Phó Chính ủy kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trước hết phải bắt nguồn từ lòng dân. Mỗi người dân nơi biên giới chính là một “cột mốc sống”, là điểm tựa để bộ đội hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Giữa sương mù và những ca trực thầm lặng, từ tiếng loa pháp luật đến những bước chân tuần tra trong đêm, lực lượng biên phòng Tây Ninh đang từng ngày góp phần giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, để mùa xuân về trọn vẹn trên từng nếp nhà vùng biên.