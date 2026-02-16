Cả xóm ở Quảng Ngãi đi xin nước sạch ngày 29 Tết 16/02/2026 21:15

(PLO)- Thiếu nước sinh hoạt, các hộ dân phải chật vật vác thùng đi xin nước trong bối cảnh Tết đang đến rất gần.

Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, hàng trăm hộ dân tại xóm Cù Lao, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) lại rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân, việc mất nước không phải là chuyện mới, song những ngày giáp tết năm nay tình trạng càng trở nên trầm trọng. Trong khi một số hộ ở đầu xóm, gần nguồn cấp, vẫn còn nước chảy yếu để sử dụng thì hơn hai phần ba số hộ phía trong gần như không có một giọt nước nào từ vòi.

Người dân tất tả mang thùng đi xin nước.

Mỗi khi phát hiện nhà nào còn nước, người dân lại mang theo xô, chậu, can nhựa đến xin về dùng tạm. Cảnh tượng người lớn, trẻ nhỏ xếp hàng chờ lấy nước diễn ra nhộn nhịp giữa xóm nhỏ. Có người dùng xe đẩy chở can nước, có người thức đêm canh từng đợt nước chảy nhỏ giọt.

Ông Nguyễn Liêm, một người dân trong xóm, cho biết trước tình hình thiếu nước nghiêm trọng, một số hộ ở đầu xóm đã chủ động chia sẻ nguồn nước còn lại với bà con xung quanh. Theo ông Liêm, các hộ có nước thông báo để những gia đình thiếu nước đến lấy miễn phí trong những ngày cận tết. Việc hỗ trợ được duy trì đến tối 29 tháng Chạp nhằm giúp bà con có nước sinh hoạt tạm thời.

Thiếu nước vào giáp Tết khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Tuy nhiên, sự sẻ chia này chỉ mang tính giải pháp tình thế. Ông Nguyễn Hữu Quân, Bí thư chi bộ thôn Mỹ Tân, cho biết hệ thống cấp nước sạch tại địa phương được triển khai từ năm 2016. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, hệ thống thường xuyên xảy ra sự cố, đặc biệt vào mùa khô. Hai năm gần đây, tình trạng thiếu nước diễn ra với tần suất nhiều hơn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ông Quân, các hộ gần nguồn có thể sử dụng máy bơm để hút nước nên vẫn duy trì được sinh hoạt cơ bản. Trong khi đó, các hộ ở cuối xóm chiếm hơn hai phần ba tổng số hộ gần như không có nước. Nhiều gia đình phải thức khuya, dậy sớm để canh nước nhưng vẫn không cải thiện được tình hình.

Thôn Mỹ Tân hiện có hơn 2.000 hộ dân. Trên địa bàn tồn tại hai hệ thống cấp nước do hai đơn vị khác nhau quản lý, tuy nhiên nguồn cung hiện không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, nhất là trong cao điểm cuối năm.

Tình trạng nước thiếu hụt đã xảy ra từ lâu tại địa phương.

Trước thực trạng này, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản gửi đơn vị cung cấp nước, phản ánh tình trạng nguồn nước sinh hoạt trong năm 2025 thường xuyên thiếu hụt, nhiều khu vực bị gián đoạn, không đảm bảo nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, tại các khu dân cư thuộc thôn Vĩnh Trà, thôn Mỹ Tân và thôn Đông Bình, việc thiếu nước diễn ra thường xuyên, nhất là những ngày giáp tết.

Chính quyền địa phương đề nghị đơn vị cấp nước sớm có giải pháp đảm bảo cung cấp ổn định, đầy đủ nguồn nước sinh hoạt cho người dân; đồng thời có phương án khắc phục tình trạng thiếu nước kéo dài, nhằm bảo đảm đời sống sinh hoạt, nhất là trong dịp tết.

Trong khi chờ giải pháp căn cơ, người dân xóm Cù Lao vẫn tiếp tục san sẻ từng can nước cho nhau. Giữa những khó khăn cuối năm, sự tương trợ của bà con phần nào giúp không khí tết bớt đi phần nào lo lắng, dù nỗi mong mỏi có nguồn nước ổn định vẫn còn đó.