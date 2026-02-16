Nhiều ngư dân Quảng Ngãi ra khơi xuyên Tết 16/02/2026 10:15

(PLO)- Trước Tết, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vội vã cập bờ, tiếp thêm nhiên liệu, nhu yếu phẩm để ra khơi đánh bắt xuyên Tết.

Những ngày này, không khí tại cảng Sa Kỳ (Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) luôn nhộn nhịp. Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu và nhu yếu phẩm, sẵn sàng cùng hàng chục tàu thuyền xuất bến ra khơi.

Có tàu vừa cập bến đã nhanh chóng tiếp nhiên liệu, bổ sung vật tư, đưa ngư lưới cụ lên tàu để tiếp tục vươn khơi đánh bắt xuyên Tết. Sau hơn 25 ngày khai thác tại ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 92568 TS của ngư dân Lý Hiệp (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đã cập cảng Sa Kỳ. Ngay khi tàu vừa neo đậu, các thuyền viên khẩn trương bốc dỡ hải sản từ khoang lên bờ để kịp bán cho thương lái.

Giáp Tết, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cập bờ với đầy ắp hải sản.

Không khí trên bến dưới thuyền diễn ra hối hả, xen lẫn niềm vui khi tàu trúng mẻ cá chuồn, cá nục vào những ngày cuối năm. Theo ngư dân Lý Hiệp, chuyến biển này tàu khai thác được khoảng 7 tấn cá chuồn, giá bán dao động từ 20.000-23.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên đều có khoản thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

“Sau khi bốc dỡ xong hải sản, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị nhu yếu phẩm, kiểm tra lại máy móc để sẵn sàng ra khơi trở lại. Chuyến tới, anh em quyết định đi biển xuyên Tết với hy vọng có thêm nguồn thu nhập lo cho gia đình”, ông Hiệp cho biết.

Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi xuyên Tết.

Với ngư dân Bùi Tân, chủ tàu cá QNg 90892 TS, việc đón Tết giữa trùng khơi không còn xa lạ. Hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông đã nhiều lần vươn khơi đúng dịp Tết. “Vì mưu sinh nên đành chấp nhận, chứ Tết ai cũng mong được sum họp bên gia đình. Vợ con tôi cũng không phàn nàn gì, chỉ mong anh em đi biển bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá để có thu nhập lo cho gia đình. Nghề biển là vậy”, ông Tân chia sẻ.

Theo ông Tân, trước khi tàu nhổ neo rẽ sóng ra khơi, chủ tàu thường làm mâm cơm cúng thần biển, cầu mong chuyến đi bình an, trúng đậm và một năm mới mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng.

Tàu cá tăng tốc rời cảng Sa Kỳ giáp Tết.

Tại cảng Sa Kỳ, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận cũng đang khẩn trương vá lưới, kiểm tra máy móc, tiếp nhiên liệu và chuẩn bị nhu yếu phẩm để vươn khơi tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Các bạn tàu tất bật chuẩn bị cho những chuyến biển xuyên Tết.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện chưa thể thống kê cụ thể số lượng tàu thuyền ra khơi đánh bắt xuyên Tết. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều tàu cá liên tục cập cảng với sản lượng lớn, giá bán cao, giúp ngư dân có thêm nguồn thu nhập để sắm sửa, chuẩn bị đón Tết.

Tàu cá tỉnh ngoài cũng cấp tập rời cảng.

Theo ông Hải, năm 2025, tổng sản lượng hải sản khai thác của toàn tỉnh Quảng Ngãi đạt khoảng 270.000 tấn. Việc ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển xuyên Tết không chỉ nhằm phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình mà còn góp phần giữ gìn ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.