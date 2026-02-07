Quảng Ngãi có phương án dùng tàu cảnh sát biển đưa dân Lý Sơn về đón Tết nếu thời tiết xấu 07/02/2026 14:44

(PLO)- Nếu thời tiết xấu khiến tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn phải ngừng hoạt động dịp giáp Tết, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ đưa người dân về quê sum họp.

Ngày 7-2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh đã xây dựng phương án chủ động đưa người dân đặc khu Lý Sơn về quê đón Tết trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu.

Tàu CSB thuộc Vùng Cảnh sát biển 2

Theo đó, nếu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến tàu khách Sa Kỳ - Lý Sơn không thể hoạt động do sóng lớn, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ vận chuyển người dân.

Trường hợp sử dụng tàu cảnh sát biển, tỉnh sẽ bố trí phương tiện đưa hành khách từ cảng Sa Kỳ đến vị trí tàu neo đậu, bảo đảm trung chuyển an toàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi theo dõi sát thời tiết, chủ động xây dựng kịch bản vận chuyển. Khi thời tiết xấu, đơn vị này phải phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để đưa người dân về đặc khu Lý Sơn an toàn.

Đồng thời, UBND đặc khu Lý Sơn được giao chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện kỹ thuật để đưa hành khách từ vị trí tàu cảnh sát biển neo đậu vào bờ.

Đặc khu Lý Sơn hiện có khoảng 24.000 dân, nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý. Trong điều kiện thuận lợi, người dân và du khách đi lại bằng tàu siêu tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, khi thời tiết xấu, tuyến tàu khách thường phải tạm dừng hoạt động. Có thời điểm tàu ngưng khai thác 5-7 ngày, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là dịp lễ, Tết.

Hiện tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có 4 tàu khách hoạt động với tổng 595 ghế, năng lực vận chuyển tối đa hai chiều đạt khoảng 6.000 lượt khách mỗi ngày.