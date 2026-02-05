Quảng Ninh điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng lên trên 13% 05/02/2026 18:48

(PLO)- HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5% lên trên 13%.

Chiều 5-2, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 35 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua chín nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã thông qua việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP.

Theo đó, Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ trên 12,5% lên trên 13%; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 13%, xác định đẩy mạnh giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng năm 2026.

Việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng khẳng định quyết tâm bứt phá của tỉnh Quảng Ninh trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Kỳ họp thứ 35 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5% lên trên 13%. Ảnh: QMG

Việc điều chỉnh này không chỉ dựa trên tiềm năng, vị thế của một địa phương luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển, mà còn nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Quảng Ninh trong việc đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5% như trước đó, tổng giá trị tăng trưởng cần là 25.107.7 tỉ đồng. Cụ thể, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 3,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 10,6%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 17,9%, thuế sản phẩm tăng 58,%.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng (GRDP) năm 2026 đạt trên 13%, so với dự kiến tăng trưởng 12,5% cần tăng thêm ít nhất 1.390 tỉ đồng giá trị tăng thêm. Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tăng thêm 1,36% (trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thêm 2,57%; ngành Xây dựng tăng thêm 3,56%). Khu vực dịch vụ tăng trưởng tăng thêm 0,21% (trong đó ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng thêm 0,70%).

Để hiện thực hóa điều này, UBND tỉnh sẽ xây dựng, triển khai đề án khu kinh tế chuyên biệt với các khu chức năng là khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, trung tâm dữ liệu… mở rộng thu hút FDI vào các nhóm ngành động lực mới, phấn đấu năm 2026 đạt 3 tỉ USD.

Cùng với đó, phấn đấu đưa ít nhất 10 dự án mới trong các khu kinh tế, khu công nghiệp đi vào sản xuất. Dự kiến ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp thêm 792,9 tỉ đồng, tương đương tăng thêm 2,57% so với kế hoạch tăng trưởng 12,5%.

Tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai giải ngân các dự án lớn; thúc đẩy thương mại, bán buôn, bán lẻ, khai thác hiệu quả hai Di sản thế giới trên địa bàn là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà và Di sản Văn hóa thế giới Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc…