Danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị 18/03/2026 17:59

(PLO)- Trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có 62 đại biểu trúng cử. Đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh có số phiếu bầu cao nhất đạt tỉ lệ hơn 98 %.

Chiều ngày 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 1.161.921 người tại 1.512 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri ở xã Trường Sơn bỏ phiếu sớm vào ngày 8-3-2026. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tỉ lệ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đạt 99,88 %.

Trong đó có 52/78 xã, phường, đặc khu có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, có 62 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh. Đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh có số phiếu bầu cao nhất đạt tỉ lệ hơn 98%.

Về đánh giá chung, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật.

