TP.HCM: Phường Đông Hưng Thuận trồng hàng trăm cây gỗ quý tại dự án An Sương 17/05/2026 09:40

Sáng 17-5, UBND phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân đã tiến hành trồng mới hàng trăm cây xanh tại khu vực dự án An Sương.

Hướng đến mục tiêu mỗi người dân một cây xanh

Theo UBND phường Đông Hưng Thuận, mục đích của hoạt động này nhằm triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển mảng xanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình phát triển công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn.

Việc này cũng giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về vai trò của mảng xanh đô thị trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Địa điểm triển khai tại khu công viên trung tâm dự án An Sương. Khu đất này có diện tích khoảng 14.300 m2, hiện đang được đầu tư công viên và chợ đêm. Tại đây, hàng trăm cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân của 84 khu phố cùng 20 trường học đã tham gia hưởng ứng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.TÂN

Kết quả, trong sáng cùng ngày, gần 300 cây xanh đã được trồng. Trong đó có nhiều loại cây gỗ quý như giáng hương, dầu, sao đen, lim xẹt… Toàn bộ số cây này được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, nhấn mạnh cây xanh đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, việc phát triển cây xanh là nhiệm vụ cấp thiết.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận trồng cây tại khuôn viên dự án An Sương. Ảnh: N.TÂN

“Đối với phường Đông Hưng Thuận, một đơn vị hành chính có diện tích và dân số lớn, sức ép lên hạ tầng đô thị và môi trường rất cao. Do đó, việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, ông Hưng nói.

Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận cũng kêu gọi mỗi khu phố trồng mới và duy trì sống ít nhất hai cây xanh; phấn đấu mỗi người dân tự giác trồng và chăm sóc một cây xanh.

Phát triển mô hình mảng tường xanh mỹ thuật

Bên cạnh việc trồng mới, UBND phường chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây để đảm bảo tỉ lệ sống cao và phát triển bền vững. Lãnh đạo phường yêu cầu rà soát, đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh tại vỉa hè và công viên.

Lãnh đạo UBND phường, Công an phường Đông Hưng Thuận trồng cây ở dự án An Sương. Ảnh: N.TÂN

Đối với các tuyến hẻm hoặc đường không đủ điều kiện trồng cây thân gỗ, ông Nguyễn Duy Hưng đề nghị người dân và doanh nghiệp chủ động nghiên cứu phát triển mô hình “mảng tường xanh” mỹ thuật trên tường rào hoặc trồng cây kiểng trong khuôn viên.

UBND phường cũng yêu cầu các trường học trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào, quản lý chặt chẽ mảng xanh trong khuôn viên. Đặc biệt, các trường cần thực hiện cắt tỉa, mé nhánh cây xanh trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và tài sản nhà trường.

Trong các cây xanh được trồng có nhiều cây gỗ quý như giáng hương, sao đen... Ảnh: N.TÂN

Trong thời gian tới, phường Đông Hưng Thuận sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp trồng cây xanh tại trụ sở làm việc; phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.