TP.HCM: Xã Vĩnh Lộc khánh thành Công viên Đoàn kết và 2 tuyến hẻm khang trang 16/05/2026 10:39

Ngày 16-5, UBND xã Vĩnh Lộc, TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ khánh thành Công viên Đoàn kết xã Vĩnh Lộc.

Dịp này, địa phương cũng phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Trồng hơn 300 cây xanh

Các lực lượng chức năng, đoàn thể cùng người dân xã Vĩnh Lộc đã trồng 50 cây sao, dầu ngay tại khuôn viên Công viên Đoàn kết xã Vĩnh Lộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và các trường học cũng nhận bảng tượng trưng đăng ký thực hiện phong trào trồng cây xanh trong năm 2026.

UBND xã Vĩnh Lộc khánh thành Công viên Đoàn kết xã Vĩnh Lộc. Ảnh: N.TÂN

Chính quyền địa phương cũng tổ chức ra quân trồng 250 cây chuông vàng tại các tuyến đường trọng điểm.

Cụ thể, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Công đoàn xã phối hợp với hệ thống chính trị các ấp tự quản lý, trồng 180 cây chuông vàng dọc đoạn đường Kênh Trung Ương. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trồng 60 cây chuông vàng trên tuyến đường Nguyễn Thị Tuôi.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Lộc cùng khách mời tham gia trồng những cây sao, dầu đầu tiên trong khuôn viên công viên mới. Ảnh: N.TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vũ Hữu Duy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh việc khánh thành công viên và phát động trồng cây mang ý nghĩa thiết thực trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đợt này, xã Vĩnh Lộc sẽ trồng thêm hàng trăm cây xanh. Ảnh: N.TÂN

Qua đó, địa phương mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò của việc trồng, bảo vệ cây xanh để ứng phó biến đổi khí hậu.

Xã Vĩnh Lộc kêu gọi mỗi người dân phát huy tinh thần nêu gương, thực hiện các việc làm thiết thực như trồng cây trước nhà, chăm sóc đường hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Trần Vũ Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc phát động phong trào trồng cây xanh nhớ ơn Bác Hồ tại buổi lễ. Ảnh: N.TÂN

"Các ngành, đoàn thể, các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Đồng thời, duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng xã Vĩnh Lộc ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh - nghĩa tình" - ông Duy đề nghị.

Khánh thành hai tuyến hẻm bê tông hóa

Cùng ngày, xã Vĩnh Lộc tổ chức khánh thành hai công trình bê tông hóa tuyến hẻm giao thông nông thôn, gồm tuyến hẻm A7/31 tại địa bàn Ấp 9 và hẻm F1/63 tại địa bàn Ấp 68.

Lãnh đạo Công an xã Vĩnh Lộc cùng các cán bộ trồng cây tại khuôn viên Công viên đoàn kết xã Vĩnh Lộc. Ảnh: N.TÂN

Tại lễ khánh thành, chính quyền xã Vĩnh Lộc đã trao tặng cờ Tổ quốc và cây xanh cho người dân, khuyến khích các hộ gia đình chủ động tự bồi đắp không gian xanh xung quanh nhà.

Công trình sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và xã hội hóa, giúp khắc phục tình trạng lầy lội mùa mưa, bụi bẩn mùa khô, bảo đảm an toàn giao thông và hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cắt băng khánh thành công trình bê tông hóa và trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện các hộ dân tại tuyến hẻm ở Ấp 9. Ảnh: N.TÂN

Đầu năm 2026, Ấp 9 đã vận động kinh phí đóng góp của các hộ dân và mạnh thường quân để nâng cấp tuyến hẻm A7/31 với kích thước dài 150 m, rộng 3 m.

Công trình được thi công nâng cấp, bê tông hóa, gắn 30 trụ cờ và cổng chào với tổng kinh phí 115 triệu đồng. Trong đó, xã đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân và mạnh thường quân đóng góp 90 triệu đồng.

Đây là công trình của địa phương nhằm chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026.