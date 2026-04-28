TP.HCM sẽ hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa 28/04/2026 11:23

(PLO)- TP.HCM sẽ hình thành ít nhất năm thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.

Năm công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM

TP xác định đến hết năm 2026 sẽ số hóa 100% các di sản văn hóa cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. Đến hết năm 2027, số hóa 100% di sản văn hóa cấp TP.

Mục tiêu đến năm 2030, TP sẽ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách TP hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Ngành công nghiệp văn hóa đóng góp ít nhất 7% GRDP của TP, hình thành ít nhất năm thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang.

Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

TP.HCM sẽ tổ chức định kỳ và nâng tầm cho ít nhất sáu thương hiệu sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao có sức lan tỏa và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hàng năm lựa chọn, dịch, chuyển ngữ và xuất bản ít nhất năm tác phẩm văn học, lịch sử có giá trị giới thiệu, quảng bá hình ảnh TP.HCM ra nước ngoài.

TP cũng sẽ xây dựng, hoàn thành ít nhất năm công trình văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng của TP.HCM đạt chuẩn quốc tế; hoàn thành hồ sơ đề xuất di tích địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tầm nhìn đến 2045, xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, tiêu biểu cho chuẩn mực con người Việt Nam hiện đại, có chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm dẫn đầu châu Á; phát huy vai trò Thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh; phấn đấu trở thành đô thị văn hóa toàn cầu, điểm đến hấp dẫn về sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế.

Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp ít nhất 10% GRDP. TP.HCM sẽ là trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn mang tầm cỡ toàn cầu. Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm văn hóa TP chiếm ít nhất 15% giá trị xuất khẩu văn hóa phẩm của cả nước.

Hình thành các trung tâm văn hóa ở ba khu vực

Chương trình hành động cũng định hướng TP phát triển ngành công nghiệp văn hóa kết hợp với du lịch và kinh tế ban đêm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP, vươn tầm đến khu vực Đông Nam Á.

TP cũng đặt mục tiêu dần hình thành các phân khu công nghiệp văn hóa đặc thù, tận dụng tối đa lợi thế của TP- đô thị đặc biệt sau hợp nhất; xây dựng không gian lễ hội- văn hóa-thể thao khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn, Quảng trường Nhà hát TP.HCM.

TP.HCM định hướng khu vực Bình Dương thành Trung tâm thiết kế và chế tác sản phẩm văn hóa. Khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu thành Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế gắn với kinh tế du lịch thông qua việc tổ chức các liên hoan phim, Festival biển tầm cỡ thế giới. Khu vực trung tâm TP giữ vai trò quản trị và điều phối chiến lược, sàn giao dịch tài sản văn hóa và bản quyền, không gian trình diễn và thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Ngoài ra, TP cũng nghiên cứu phương án xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn (100-150 ha), thu hút các dự án phim quốc gia và quốc tế.

TP sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; tăng đầu tư công và thu hút đầu tư xã hội cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là những công trình có tính biểu tượng của TP.

Phối cảnh dự án Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc. Ảnh: SGCC

Cạnh đó, TP tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, thể thao ưu tiên các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô như: Quảng trường Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP.HCM, Dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh TP.HCM, Nhà hát Thành phố, Trung tâm nghệ thuật truyền thống TP, Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP, Khu Tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, Trung tâm Thể thao điện tử…

Nghiên cứu đầu tư, xây dựng, nâng cấp các cụm thiết chế văn hóa, thể thao khu vực trọng điểm, hình thành các tổ hợp dịch vụ văn hóa, thể thao hiện đại… Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác quốc tế…

TP phấn đấu đưa văn hóa, nghệ thuật trở thành nội dung của chương trình chính thức trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo TP ở nước ngoài và lãnh đạo cao cấp nước ngoài đến TP.HCM. Thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược văn hóa với các đô thị lớn như Bắc Kinh, Paris, NewYork, Tokyo, Praha, Poskva, Seoul…

Thể chế là chìa khóa giải phóng các nguồn lực xã hội

TP.HCM xác định việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là "chìa khóa" để giải phóng các nguồn lực xã hội, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đồng bộ và chặt chẽ cho phát triển văn hóa.

Từ đó, TP tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, các chuyên gia văn hóa. Khuyến khích phát triển văn học, nghệ thuật; có cơ chế “đặt hàng đặc biệt” đối với sáng tác, xuất bản, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hỗ trợ sáng tạo văn hóa trong không gian số, môi trường số, xã hội số, kinh tế số.

Một tiết mục trong chương trình Lễ hội sông nước TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP cũng sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa lớn như nhà hát, bảo tàng, thư viện trung tâm triển lãm, sân vận động. Khuyến khích mô hình bảo trợ văn hóa, nghệ thuật trên cơ sở đóng góp tự nguyện, phi lợi nhuận.

Xây dựng cơ chế phát huy giá trị cơ sở vật chất các di tích, thiết chế văn hóa, thể thao, tạo nguồn thu để tái đầu tư cho công tác bảo tồn, tu bổ, bảo dưỡng. Khuyến khích tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên lĩnh vực văn hóa, thể thao. Chú trọng bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với lịch sử văn hóa TP như: đờn ca tài tử, cải lương, hát bội…

TP.HCM cũng sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các văn nghệ sĩ, tác giả, doanh nghiệp. Kiểm soát nội dung số trên không gian mạng nhằm ngăn chặn các sản phẩm "độc hại" về văn hóa ảnh hưởng đến lối sống của người dân, nhất là của giới trẻ...

Đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, gắn kết di sản, công trình văn hóa, thể thao và các hoạt động sáng tạo. Thực hiện công trình Công viên Cảng Nhà Rồng, mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng…