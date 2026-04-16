Sắp diễn ra Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2 tái hiện không gian Việt phục giữa lòng TP.HCM 16/04/2026 04:42

(PLO)- Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2 quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, tái hiện không gian Việt phục, quảng bá bản sắc Việt Nam đa dạng.

Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách việt thăng hoa” sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27-4 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, TP.HCM với hơn 100 gian hàng ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp Quốc Tổ Hùng Vương, nhằm tri ân văn hóa dân tộc và quảng bá bản sắc Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội gồm ba mảng chính: ẩm thực với phân khu “Bách vị dâng vương”, văn hóa với các tiết mục “Bách hoa nghinh Tổ” và trải nghiệm - giải trí tại “Bách tộc trẩy hội”.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động nghinh Tổ như diễu hành Tiên thường tuần du, lễ dâng hương Đền Hùng và Lễ hội tụ linh sắc. Hành trình diễu hành tái hiện không gian Việt phục trong khuôn viên hơn 160 năm tuổi của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Đông đảo người dân đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhân dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: HẢI NHI

Trong khuôn khổ phần hội, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động như triển lãm lọng bướm, Việt phục, lồng đèn, giáp trụ, mô hình nhân vật lịch sử Việt Nam; cùng các workshop như họa sắc nón thơ, tạo hình chim Lạc, làm quốc kỳ…

Khu vực ẩm thực giới thiệu đặc sản đất Tổ Phú Thọ, ẩm thực kinh kỳ và ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam, mang đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa dạng cho du khách.

Để thu hút khách tham quan về đêm, ban tổ chức miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Nối tiếp thành công chuỗi lễ hội năm 2025, lễ hội năm nay được kỳ vọng tạo không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống giữa lòng TP.HCM.

Theo ban tổ chức, sự kiện góp phần kích cầu du lịch văn hóa, đồng thời khẳng định Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm đến du lịch - giải trí tiêu biểu, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể và bản sắc Việt Nam đến du khách trong nước, quốc tế.