Nhân Đại hội Phật giáo TP.HCM, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm Việt Nam Quốc Tự 14/04/2026 14:32

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, mới đây, bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng đoàn công tác đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc sức khỏe lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM.

Tham gia đoàn có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang và bà Nông Thị Hà và tại buổi gặp mặt tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: QUẢNG ĐẠO

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cho biết nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer, đoàn dành thời gian đến thăm, chúc sức khỏe chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN TP.HCM.

Đồng thời, dâng hương lễ Phật và chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đang được tôn trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Bà cũng gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới.

﻿ Các đại biểu trò chuyện tại buổi gặp mặt. Ảnh: QUẢNG ĐẠO

Ngoài ra, bà Nông Thị Hà cũng đánh giá cao vai trò của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong triển khai hiệu quả công tác Phật sự, góp phần tổ chức thành công các sự kiện lớn, trong đó có Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện trên trường quốc tế.

Bà bày tỏ kỳ vọng Phật giáo TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I.

Hòa Thượng Thích Lệ Trang cho hay đây là sự kiện được tổ chức đầu tiên trong cả nước. Đại hội có sự tham gia, chứng minh của chư tôn giáo phẩm Trung ương, cùng sự hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM và tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử.

Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng đoàn công tác đã đến Việt Nam Quốc Tự dâng hương. Ảnh: QUẢNG ĐẠO

Song song đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng giới thiệu về lịch sử hình thành, ý nghĩa của Việt Nam Quốc Tự, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cũng như giá trị đặc biệt của xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức, hiện được tôn trí tại đây.

Dịp này, đoàn đã dâng hương tại chánh điện, tham quan không gian triển lãm “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới” và chiêm bái xá-lợi tại tháp Đa Bảo.