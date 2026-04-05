Phật giáo TP.HCM góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 05/04/2026 14:19

Sáng 5-4, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM bước vào phiên làm việc trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội có sự chứng minh và chỉ đạo của các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm và đại diện lãnh đạo TP.HCM, các cơ quan Trung ương và các đơn vị liên quan.

Nghi thức cung nghinh chư tôn đức tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BTC

Với tinh thần “kỷ cương - đổi mới - hiệu lực - hiệu quả”, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là đại hội “điểm” đầu tiên được Trung ương Giáo hội lựa chọn tổ chức, mở đầu cho các địa phương trên cả nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chuyển lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến đại hội.

Đồng thời, ông Lộc gửi lời chúc mừng Đại hội đã suy cử 105 vị chư tôn đức Tăng Ni tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 và suy cử Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Trị sự.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: BTC

Các kết quả đạt được đã góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội. Đồng thời, lãnh đạo thành phố đánh giá cao việc tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, gắn với các hoạt động thiết thực.

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã nêu gương cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, là động lực phát triển, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác” - ông Nguyễn Phước Lộc cho hay.

Lãnh đạo TP tặng quà đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đại hội cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ theo hướng linh hoạt, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự gắn với phát huy đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp trong Giáo hội; đồng thời đề cao kỷ cương, giữ gìn giới luật, nâng cao tính trang nghiêm trong sinh hoạt tôn giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đề nghị Giáo hội tiếp tục phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước”; “hộ quốc an dân”, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, vận động chức sắc, tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố bày tỏ cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn TP.HCM đăng cai Đại lễ Vesak 2025 và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc năm 2026, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các sự kiện được tổ chức thành công.

Phật giáo TP.HCM tạo sức mạnh từ hòa hợp các hệ phái

Cũng tại đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết trong 5 năm qua, Phật giáo TP.HCM đã bám sát chương trình, phương châm hoạt động của Giáo hội, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa các hệ phái.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Theo Trưởng lão Hòa thượng, sự hòa hợp giữa các truyền thống Phật giáo như Bắc tông, Nam tông Khmer và hệ phái Khất sĩ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành tốt các công tác Phật sự trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen của UBND TP.HCM đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Dù còn khó khăn, Phật giáo TP.HCM vẫn chủ động đổi mới, triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Trong tổng nguồn lực gần 10.000 tỉ đồng của Giáo hội, Phật giáo TP.HCM đóng góp gần một nửa, qua đó khẳng định vai trò của thành phố “vì cả nước”, phát triển theo định hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo TP tặng bằng khen của UBND TP.HCM đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong khuôn khổ đại hội, Ban Tổ chức đã trao bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng bằng khen của UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Phật sự và công tác an sinh xã hội nhiệm kỳ qua.

﻿ Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: HẢI NHI

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng 30.000 cây phủ xanh thành phố, ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố và Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Ảnh: BTC