TP.HCM ra mắt bộ nhận diện 'Thành phố điện ảnh' của UNESCO 05/06/2026 16:00

(PLO)- Bộ nhận diện “Thành phố điện ảnh” khẳng định vị thế sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, kết nối điện ảnh với văn hóa, đưa câu chuyện Việt ra thế giới.

Ngày 5-6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Hội Điện ảnh TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt bộ nhận diện “Thành phố điện ảnh” thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ 2 năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, liên hoan năm nay khuyến khích các tác phẩm khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, con người và nhịp sống đương đại của TP.HCM, qua đó lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn giàu bản sắc.

Những câu chuyện đời thường của người dân được xem là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật điện ảnh, góp phần giới thiệu vẻ đẹp của đô thị hiện đại, các không gian văn hóa, di sản lịch sử và đặc trưng của Sài Gòn - TP.HCM đến công chúng trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. Ảnh: HẢI NHI

Bộ nhận diện “Thành phố điện ảnh” được thiết kế với chữ H, viết tắt của Hồ Chí Minh tạo hình từ hai dải phim. Màu vàng tượng trưng cho sáng tạo, nghệ thuật; màu xanh thể hiện tính hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Thanh nối ở giữa chữ H có hiệu ứng chuyển màu, biểu trưng cho sự kết nối giữa con người, câu chuyện, điện ảnh; hình ảnh cuộn phim phía dưới nhấn mạnh tinh thần kể chuyện bằng hình ảnh và dòng chảy liên tục của điện ảnh.

Định hướng xuyên suốt là xây dựng hình ảnh điện ảnh TP.HCM nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới với tinh thần “Bản sắc Việt - Phát triển bền vững”, đưa các giá trị văn hóa Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả toàn cầu thông qua liên hoan phim, nền tảng số và các hoạt động giao lưu quốc tế.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng công bố sáng kiến “Điện ảnh học đường” và phát động hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận điện ảnh một cách chủ động thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu nghề nghiệp, chiếu phim chuyên đề, lớp học làm phim ngắn và sáng tạo nội dung.

Thông qua điện ảnh, các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống và bản sắc dân tộc được truyền tải bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với giới trẻ; đồng thời góp phần hình thành thế hệ công chúng điện ảnh mới có kiến thức, khả năng cảm thụ nghệ thuật và tư duy sáng tạo.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 7-6 với nhiều hoạt động chuyên môn và sáng tạo.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng các dấu mốc quan trọng của đất nước và TP.HCM, đồng thời hưởng ứng việc TP.HCM gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.