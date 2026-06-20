Trẻ khiếm thị lần đầu có không gian đọc riêng tại Hội sách Thiếu nhi TP.HCM 20/06/2026 17:02

(PLO)- Tại Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI, ban tổ chức bố trí khu đọc riêng với sách chữ nổi, sách nói, giúp trẻ khiếm thị tiếp cận sách.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ tổ chức Hội sách Thiếu nhi lần VI năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay”, diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7.

Sự kiện do UBND TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức, là hoạt động văn hóa trọng điểm của mùa hè, nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường tiếp cận tri thức cho thiếu nhi.

Hội sách được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại các đường sách, không gian sách cộng đồng, khu dân cư và địa bàn còn khó khăn.

Học sinh tham quan trưng bày sách tại Đường sách TP.HCM. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Điểm mới của hội sách năm nay là mở rộng không gian tổ chức ra ngoài các thiết chế văn hóa truyền thống. Ban tổ chức triển khai mô hình “Hội sách chung cư” tại ba khu dân cư gồm Ehome3 (phường An Lạc), Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và The CBD (phường Cát Lái), với các hoạt động như giới thiệu sách, giao lưu tác giả, workshop sáng tạo, tọa đàm khuyến đọc và trao tặng tủ sách cộng đồng.

Song song đó, hội sách hướng đến các nhóm độc giả đặc thù thông qua việc bổ sung sách cho không gian đọc tại Bệnh viện Nhi đồng 1; trao tặng sách cho Nhà lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; đồng thời ra mắt ba tủ sách dành cho công nhân và con em người lao động tại các khu nhà trọ, nhà ở xã hội.

Hệ thống xe thư viện số lưu động tiếp tục được mở rộng với bảy chuyến phục vụ tại các địa bàn ngoại thành và khu vực còn khó khăn như Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, Nhuận Đức, Xuân Thới Sơn... Không chỉ mang theo sách, các chuyến xe còn tổ chức kể chuyện theo sách, sân khấu hóa tác phẩm văn học, trải nghiệm công nghệ số và các hoạt động kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Theo ban tổ chức, trong 7 ngày diễn ra, hội sách sẽ có hơn 100 hoạt động dành cho thiếu nhi và gia đình. Nổi bật là các chương trình giao lưu với nhà văn, họa sĩ, chuyên gia khuyến đọc; các cuộc thi mỹ thuật, thiết kế bìa sách, sáng tác truyện tranh, làm sách mini và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ.

Một trong những điểm nhấn là không gian STEM, robot và công nghệ sáng tạo, với các hoạt động như robot tìm đường, robot đá bóng, mô hình nhà thông minh, khoa học vui và các chương trình hướng nghiệp STEM.

Đặc biệt, triển lãm khoa học tương tác do Thư viện Khoa học Tổng hợp phối hợp với Viện Goethe tổ chức sẽ giới thiệu các chủ đề về vũ trụ, lịch sử loài người, bộ não con người và trí tuệ nhân tạo (AI).

Lần đầu tiên, hội sách bố trí khu vực chuyên biệt dành cho trẻ em khiếm thị, với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi và các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin.

Bên cạnh các hoạt động dành cho thiếu nhi, hội sách còn tổ chức 7 tọa đàm và 5 chương trình giao lưu dành cho phụ huynh, giáo viên về phương pháp xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình và đồng hành cùng trẻ trong thời đại số.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-6 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Dịp này, ban tổ chức dự kiến trao hơn 100 suất học bổng, hơn 100 phần quà cho học sinh vượt khó, đồng thời triển khai nhiều chương trình quyên góp sách hướng đến trẻ em ở vùng khó khăn.