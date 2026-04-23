Đề xuất di dời, tổ chức lại Đường sách Bình Tân để nâng cao hiệu quả hoạt động 23/04/2026 18:06

(PLO)- Hiệu quả thấp, phường An Lạc kiến nghị tạm dừng, di dời Đường sách Bình Tân và xây dựng “Không gian sách An Lạc” tại vị trí mới để bảo đảm đồng bộ hạ tầng.

Theo báo cáo của UBND phường An Lạc tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 23-4, hoạt động của Đường sách Bình Tân hiện chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Qua khảo sát thực tế, dù đường sách được hình thành đúng chủ trương, song điều kiện hạ tầng và phương thức vận hành tại khu vực đường D5 (Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La) chưa được đảm bảo. Hiện chỉ có 2/12 kiosk hoạt động; 10 gian còn lại bỏ trống. Lượng khách tham quan trung bình chỉ khoảng 10 người/ngày, thậm chí có ngày không có khách.

﻿ Hoạt động của Đường sách Bình Tân hiện chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ảnh: THU HƯỜNG

Nguyên nhân chủ yếu do các hạng mục phụ trợ như bãi giữ xe, sân khấu, nhà vệ sinh, khu cà phê sách chưa được đầu tư đồng bộ. Ngoài ra, việc duy trì chốt bảo vệ (barie) tại cổng khu y tế gây tâm lý e ngại, ảnh hưởng đến việc thu hút người dân.

Trước thực trạng này, UBND phường An Lạc kiến nghị Sở VH&TT TP.HCM xem xét chủ trương tạm dừng hoạt động đường sách tại vị trí hiện hữu. Địa phương đề xuất tổ chức lại không gian đọc mới mang tên “Không gian sách An Lạc”, dự kiến đặt tại số 565 đường Kinh Dương Vương.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Lạc đã thống nhất chủ trương, giao các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án đầu tư tại vị trí mới. Kế hoạch chi tiết dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét chậm nhất vào ngày 10-5.