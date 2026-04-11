Công ty Đường Sách TP.HCM kiến nghị duy trì 2 bãi giữ xe hiện hữu 11/04/2026 13:45

(PLO)- Đường Sách TP.HCM cho rằng các điểm thay thế không phù hợp, kiến nghị giữ lại 2 bãi xe hiện hữu để đảm bảo thuận tiện, ổn định phục vụ bạn đọc.

Mới đây, Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM, phản hồi đề xuất của UBND phường Sài Gòn về việc bố trí 3 vị trí thay thế bãi giữ xe phục vụ bạn đọc tại khu vực Đường Sách.

Văn bản được ban hành sau họp báo ngày 9-4 về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, khi các cơ quan chức năng thông tin về việc thu hồi giấy phép các bãi giữ xe trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng và Công xã Paris.

Theo ông Lê Nguyễn Việt Nam, Quyền Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn, địa phương đã đề xuất 3 vị trí thay thế gồm: tầng hầm Bưu điện TP.HCM (đường Công xã Paris), khuôn viên tòa nhà Viễn thông TP tại số 125 Hai Bà Trưng và khu đất trống tại 8-12 Lê Duẩn (lối vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm).

Ngay sau đó, Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết đơn vị không đồng thuận với các phương án trên do chưa đảm bảo tính khả thi, an toàn và ổn định lâu dài.

Bãi giữ xe phía đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Bình). Ảnh: Đường sách TP.HCM

Cụ thể, tại khuôn viên tòa nhà Viễn thông TP, bãi xe hiện phục vụ hơn 15 đơn vị kinh doanh cùng khối văn phòng, thường xuyên trong tình trạng kín chỗ.

Thực tế, cả tầng hầm và khu vực mặt sân đều kín chỗ, trong khi tòa nhà dự kiến mở rộng hoạt động, làm gia tăng áp lực chỗ đậu xe. Nhiều trường hợp khách đến Đường Sách bị từ chối hoặc không được ưu tiên gửi xe, ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn đọc. Ngoài ra, đây chỉ là giải pháp tạm thời do tòa nhà có kế hoạch xây dựng lại trong thời gian tới.

Đối với khu đất trống tại 8-12 Lê Duẩn, vị trí này cách Đường Sách hơn 350 m, gây bất tiện cho người dân khi phải đi bộ xa, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi. Việc di chuyển còn tiềm ẩn rủi ro khi phải băng qua các nút giao thông đông đúc như Hai Bà Trưng - Lê Duẩn hoặc vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch.

Bãi giữ phía đường Công xã Paris (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Bình, vách tường cạnh UBND phường Sài Gòn). Ảnh: Đường sách TP.HCM

Trong khi đó, bãi giữ xe tại tầng hầm Bưu điện TP.HCM có diện tích nhỏ, khoảng 60 m², hiện đã khai thác hết công suất phục vụ nhân viên và khách giao dịch, không còn khả năng tiếp nhận thêm lượng xe từ Đường Sách.

Do đó, Đường Sách TP.HCM cho rằng 3 phương án nêu trên chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn, thuận tiện và tính ổn định cho một không gian văn hóa đặc thù của thành phố. Đơn vị cũng cho biết đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc mong muốn tiếp tục duy trì các điểm giữ xe hiện hữu để thuận tiện tiếp cận không gian đọc sách.

Trước đó, Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH&TT và Sở Xây dựng TP.HCM, kiến nghị duy trì ổn định lâu dài 2 điểm giữ xe phục vụ bạn đọc tại khu vực Đường Sách.

Theo đơn vị, hai bãi giữ xe trên vỉa hè đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng đã được Sở Xây dựng cấp phép, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận không gian văn hóa đọc. Thực tế triển khai cho thấy các điểm giữ xe này nhận được nhiều phản hồi tích cực, với mức phí được niêm yết đúng quy định .

Tuy nhiên, đầu tháng 3-2026, Công an phường Sài Gòn và UBND phường Sài Gòn lần lượt có văn bản đề nghị thu hồi, điều chỉnh vị trí giữ xe. Lý do được đưa ra là việc bố trí bãi xe ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, che khuất công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn khu vực .

Sau khi rà soát, Đường Sách TP.HCM cho biết đã chủ động điều chỉnh phương án tổ chức, như bố trí khoảng lùi khoảng 2,5 m tại khu vực đường Hai Bà Trưng để đảm bảo không gian tham quan, chụp ảnh; đồng thời sắp xếp lại vị trí giữ xe tại đường Công xã Paris nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan và an ninh khu vực .

Đơn vị khẳng định hạ tầng phụ trợ, đặc biệt là bãi giữ xe, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút bạn đọc và phát huy hiệu quả hoạt động của Đường Sách.

Đây là một thiết chế văn hóa đặc thù của TP.HCM, góp phần phát triển văn hóa đọc theo định hướng của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương .

Từ thực tế trên, Đường Sách TP.HCM kiến nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án phù hợp.

Mục tiêu là đảm bảo duy trì ổn định lâu dài các điểm giữ xe, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường Sách, đáp ứng nhu cầu văn hóa, học tập và trải nghiệm của người dân, du khách.