Phường Sài Gòn nêu 3 điểm thay thế bãi giữ xe vỉa hè Đường Sách TP.HCM 09/04/2026 17:42

(PLO)- Phường Sài Gòn cho biết hiện có các vị trí thay thế phù hợp như tầng hầm giữ xe của Bưu điện TP.HCM trên đường Công xã Paris; khuôn viên tòa nhà Viễn thông TP và khu đất trống tại địa chỉ 8-12 Lê Duẩn.

Chiều 9-4, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện các cơ quan đã thông tin về việc thu hồi giấy phép bãi giữ xe của Đường sách trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng và vỉa hè đường Công xã Paris.

Đường sách TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Trước đó, ngày 11-2-2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành giấy phép, cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường Sách TP.HCM được tạm thời sử dụng một phần vỉa hè các tuyến đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để tổ chức giữ xe phục vụ bạn đọc, thời hạn đến hết ngày 11-5.

Đến ngày 12-3, UBND phường và Công an phường Sài Gòn đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM xem xét thu hồi giấy phép hoặc điều chỉnh, bố trí bãi giữ xe tại vị trí phù hợp hơn, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đặc biệt đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện, lễ hội tại khu vực trung tâm; phù hợp với đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị.

Ông Lê Nguyễn Việt Nam, Quyền Trưởng Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Sài Gòn. Ảnh: LÊ THOA

Lý giải về đề nghị này, ông Lê Nguyễn Việt Nam, Quyền Trưởng Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Sài Gòn, cho biết đây là khu vực trung tâm, nằm trên các trục giao thông quan trọng, kết nối nhiều công trình văn hóa, lịch sử và điểm tham quan; đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện, lễ hội quy mô cấp TP.

Do đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông và người dân, du khách đi bộ trên vỉa hè luôn ở mức rất cao.

Ông Nam cho biết, qua công tác quản lý nhà nước tại địa phương cho thấy, tại khu vực đường Công xã Paris, việc tổ chức giữ xe được thực hiện thường xuyên từ 6 giờ đến 22 giờ. Đây là vị trí sát trụ sở các cơ quan của phường và khu vực công trình tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp”.

Việc bố trí xe ở đây tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trụ sở cơ quan; làm thu hẹp không gian dành cho người đi bộ, dễ phát sinh ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tương tự, tại đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn, việc bố trí bãi giữ xe chưa phù hợp với đặc thù khu vực trung tâm có mật độ người dân và du khách rất lớn, gây khó khăn cho hoạt động tham quan, chụp ảnh, làm giảm chất lượng không gian công cộng; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình tranh bích họa trên địa bàn.

Về phương án bố trí điểm giữ xe phục vụ bạn đọc đến Đường Sách, ông Nam cho biết trên địa bàn phường Sài Gòn hiện có các vị trí thay thế phù hợp. Cụ thể: tầng hầm giữ xe của Bưu điện TP.HCM trên đường Công xã Paris, liền kề Đường Sách; khuôn viên tòa nhà Viễn thông TP tại số 125 đường Hai Bà Trưng, nằm ngay lối tiếp cận Đường Sách và khu đất trống tại địa chỉ 8-12 Lê Duẩn, lối vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm.

Đáng chú ý, tại cuộc họp ngày 25-8-2025, các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án phối hợp hỗ trợ giữ xe tại khu vực Viễn thông TP. Bao gồm bố trí chỗ giữ xe cho cán bộ, nhân viên Đường Sách, các gian hàng và khách tham quan với mức phí theo quy định, thời gian phục vụ từ 8 giờ đến 22 giờ, bảo đảm các điều kiện phục vụ thiết yếu đi kèm.

UBND phường Sài Gòn nhận định các vị trí nêu trên cơ bản đáp ứng nhu cầu giữ xe của bạn đọc, đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan khu vực trung tâm.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để theo dõi, quản lý và kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu phục vụ người dân, du khách và yêu cầu quản lý đô thị văn minh, an toàn.

Về việc này, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, cho biết Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xem xét giải quyết vấn đề này trên cơ sở hài hòa các bên.