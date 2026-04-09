TP.HCM: Nghị quyết về miễn vé xe buýt sẽ được thông qua trong tháng 4-2026 09/04/2026 16:31

(PLO)- Theo kế hoạch, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về miễn vé xe buýt trong tháng 4-2026. Trên cơ sở đó, chủ trương miễn vé xe buýt sẽ được triển khai trong năm 2026, dự kiến 8 tháng cuối năm.

Chiều 9-4, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc miễn phí vé xe buýt trên địa bàn TP thời gian tới.

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Sở Xây dựng đã trình UBND TP xem xét, báo cáo Thường trực HĐND TP đăng ký xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

UBND TP cũng đã có tờ trình về đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Song song đó, Sở Xây dựng đang triển khai đồng thời việc lấy ý kiến các sở ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP theo quy định của pháp luật; rà soát hoàn chỉnh phương án triển khai thực hiện chính sách bảo đảm hiệu quả, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách và công bằng trong triển khai.

Sở cũng chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật thực hiện, công cụ thống kê lượng hành khách, phương án thanh toán, công tác kiểm tra, giám sát….

“Theo kế hoạch, dự kiến sẽ trình HĐND TP xem xét thông qua Nghị quyết trong tháng 4-2026. Trên cơ sở đó, chủ trương miễn vé xe buýt sẽ được triển khai trong năm 2026, dự kiến 8 tháng cuối năm” – ông Hợp thông tin.

Đại diện Sở Xây dựng nhìn nhận chủ trương miễn vé xe buýt không chỉ là chính sách an sinh xã hội trong điều kiện giá xăng dầu tăng cao mà còn là giải pháp cải thiện tình trạng môi trường và giao thông đô thị quan trọng, làm tiền để để triển Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trong thời gian tới.

Từ các chương trình miễn vé đã triển khai thí điểm trong thời gian qua, Sở Xây dựng ghi nhận lượng hành khách đi giao thông công cộng tăng từ 20–34%, tùy từng tuyến và từng thời điểm.

Dự báo khi áp dụng miễn vé trên diện rộng, nhiều người dân sẽ chuyển dịch từ xe máy, ô tô cá nhân sang xe buýt, đặc biệt là các chuyến đi ngắn và trung bình; qua đó giảm số lượt phương tiện cá nhân lưu thông mỗi ngày.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ rà soát hệ thống mạng lưới tuyến xe buýt để điều chỉnh, mở mới, tối ưu hệ thống xe buýt; triển khai một số loại hình giao thông mới để tăng kết nối với giao thông công cộng.

Ưu tiên hạ tầng phục vụ xe buýt như bổ sung kịp thời điểm dừng, nhà chờ tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, trường học có phát sinh nhu cầu; ưu tiên trong tổ chức giao thông đối với hoạt động của xe buýt.

Đồng thời, thông qua hệ thống vé điện tử, các phần mềm trong quản lý điều hành để theo dõi tần suất, biểu đồ giờ theo thời gian thực để kịp thời điều chỉnh thời gian, tăng chuyến bổ sung phương tiện khi nhu cầu tăng cao…

“Quan điểm của Sở là miễn vé phải đi kèm với nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu luồng tuyến, linh động trong điều hành thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, tránh tình trạng quá tải, đông đúc làm giảm sức hấp dẫn của xe buýt” – ông Đỗ Diệp Gia Hợp nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, miễn vé chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để người dân lựa chọn xe buýt thay phương tiện cá nhân. Do đó, chính sách này sẽ được triển khai đồng bộ với nhiều nhóm giải pháp.

Cụ thể, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo đúng giờ, phương tiện sạch sẽ, an toàn; đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ ứng xử văn minh, thân thiện với hành khách; luồng tuyến xe buýt, các tiện ích cho người đi bộ, hệ thống hạ tầng phục vụ hành khách thuận tiện, dễ dàng tiếp cận.

Để tăng tính thuận tiện, TP sẽ kết nối tốt giữa xe buýt với metro, buýt sông, xe đạp công cộng.... Ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử giúp tra cứu, đi lại dễ dàng, không dùng tiền mặt…