Sở Xây dựng TP.HCM đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về miễn vé xe buýt 06/04/2026 08:33

(PLO)- Theo Sở Xây dựng, việc miễn vé xe buýt là kịp thời hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải từ phương tiện cá nhân.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về việc hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (miễn vé xe buýt) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Miễn phí vé xe buýt cho người dân đúng quy định

Tờ trình được Sở Xây dựng thực hiện nhanh chóng ngay sau ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về hỗ trợ miễn phí xe buýt theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ảnh: TTGTCC

Tờ trình nêu các cơ sở pháp lý, mục đích và sự cần thiết khi ban hành cơ chế miễn vé xe buýt cho người dân.

Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng tờ trình dự thảo Nghị quyết còn căn cứ vào Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Trong đó có nêu: Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.

Nghị quyết số 25 của HĐND TP.HCM về thực hiện tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông nêu: Ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo (bao gồm đầu tư hạ tầng và vận hành khai thác) nhằm đảm bảo hệ thống giao thông công cộng phát triển bền vững.

Ngoài ra, tại Luật Đường bộ số 35 do Quốc hội ban hành năm 2024 cũng quy định: HĐND cấp tỉnh căn cứ vào nguồn lực địa phương quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé.

Bên cạnh đó, nhiều quy định khác cũng thuận lợi cho việc xây dựng Nghị quyết miễn phí xe buýt toàn dân tại TP.HCM.

Do đó, HĐND TP.HCM có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

135 tuyến xe buýt sẽ được miễn phí

Theo Sở Xây dựng, trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng biến động và duy trì ở mức cao do cuộc chiến tranh ở Trung Đông đang xảy ra, việc miễn vé xe buýt nhằm kịp thời hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giảm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải phương tiện cá nhân.

Miễn phí vé trên 135 tuyến xe buýt hoạt động tại TP.HCM. Ảnh: TTGTCC

Việc miễn phí xe buýt cũng nhằm tiết kiệm chi phí di chuyển, đảm bảo an toàn năng lượng, tăng tính kết nối cộng đồng và góp phần xây dựng TP.HCM trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sở Xây dựng xác định việc xây dựng chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo trình tự, thủ tục rút gọn là phù hợp.

Do đó, sở trình UBND TP.HCM xem xét, trình HĐND TP áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng Nghị quyết. Nghị quyết này quy định sẽ miễn phí vé 135 tuyến xe buýt hoạt động tại TP.HCM (109 tuyến xe buýt trợ giá và 26 tuyến xe buýt trợ giá).

Tổng kinh phí khoảng 930 tỉ đồng (trong 8 tháng còn lại của năm 2026), thời gian dự kiến trình thông qua nghị quyết là tháng 4.