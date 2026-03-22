Tăng giá vé trái quy định, tuyến xe buýt Tân An – Chợ Lớn bị kiểm tra 22/03/2026 08:44

(PLO)- Sở Xây dựng Tây Ninh xác định việc tăng giá vé xe buýt lên 40.000 đồng khi chưa được chấp thuận là chưa đúng quy định, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh.

Ngày 22-3, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa có văn bản thông báo kết quả xử lý phản ánh của người dân liên quan đến việc tăng giá vé xe buýt trên tuyến Tân An – Chợ Lớn (MST 62-8), từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/vé.

Theo nội dung phản ánh qua hệ thống 1022 của tỉnh, người dân cho rằng mức tăng này là không hợp lý. Tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng đã yêu cầu hai đơn vị đang khai thác tuyến gồm Công ty cổ phần vận tải Long An và HTX Vận tải đường bộ Trung Dũng kiểm tra, báo cáo.

Vé xe buýt tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng, Sở Xây dựng Tây Ninh vào cuộc. Ảnh: HD

Kết quả cho thấy, ngày 9-3-2026, các đơn vị đã gửi văn bản kê khai giá cước vận tải mới, với mức 40.000 đồng/vé toàn tuyến Tân An – Chợ Lớn, dự kiến áp dụng từ ngày 11-3-2026. Tuy nhiên, việc kê khai này chưa được Sở Xây dựng tiếp nhận do hồ sơ chưa đúng theo quy định tại Phụ lục VI, Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10-7-2024 của Chính phủ về chi tiết một số điều của Luật Giá.

Dù chưa được chấp thuận, các đơn vị đã tự ý áp dụng mức giá mới. Sở Xây dựng xác định hành vi này là không đúng quy định của pháp luật về giá. Do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị vận tải khẩn trương chấn chỉnh, dừng việc thu giá vé theo mức mới chưa hợp lệ, đồng thời tiếp tục áp dụng mức giá cũ cho đến khi hoàn tất thủ tục kê khai và được tiếp nhận theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng cho biết sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xem xét các biện pháp xử lý đối với các trường hợp thu giá vé sai quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách và tuân thủ pháp luật.

Việc xử lý phản ánh lần này cho thấy cơ quan chức năng địa phương đã kịp thời vào cuộc trước những vấn đề liên quan đến giá dịch vụ vận tải công cộng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy trình kê khai, công khai giá trước khi áp dụng.