TP.HCM sẽ nghiên cứu kết nối làn đường xe đạp với các trạm Metro, xe buýt 26/03/2026 20:02

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết làn đường xe đạp sẽ được nghiên cứu kết nối giữa các khu dân cư, hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, metro...

Chiều 26-3, tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc mở rộng xây dựng làn đường riêng cho xe đạp.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết sau 3 tháng đưa làn xe đạp riêng trên tuyến Mai Chí Thọ vào hoạt động, tuyến đường bước đầu đã tạo được không gian an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh cho các nhu cầu di chuyển quãng ngắn, kết nối giữa các khu dân cư như Sala, New City, và The Sun Avenue.

Ông đánh giá việc xây dựng tách biệt làn xe đạp khỏi dòng xe cơ giới (bố trí chủ yếu trên vỉa hè và có vạch sơn đỏ nhận diện) giúp người đạp xe cảm thấy yên tâm hơn so với việc đi chung làn với xe máy, ô tô.

Ông Giang cho biết theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD, đường xe đạp có thể bố trí trên hè phố có thể dùng chung với người đi bộ, xe thô sơ khác hoặc trong phạm vi phần xe chạy của đường đô thị và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo đúng quy định (chiều rộng tối thiểu của đường xe đạp là 2,5m).

Đường xe đạp trên tuyến Mai Chí Thọ đã tạo được không gian an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Hiện nay, giao thông trên địa bàn TP đã quá tải, nhiều tuyến đường có mật độ xe lớn lưu thông tốc độ chậm, vỉa hè có bề rộng nhỏ, không đồng đều và thường xuyên bị lấn chiếm sử dụng để bố trí chỗ đỗ xe hai bánh, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật (cột điện, tủ điện, trụ đèn…) dẫn đến bề rộng hè phố còn lại dành cho người đi bộ không đảm bảo theo yêu cầu (tối thiếu 1,5m).

Do đó, khó khăn khi xây dựng riêng đường ưu tiên cho xe đạp lưu thông theo mạng lưới trên địa bàn TP.

Việc xây dựng đường xe đạp cần phải nghiên cứu kỹ, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông, lưu lượng xe lưu thông trên đường, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông để triển khai thực hiện xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể việc lựa chọn xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ được thực hiện trên phần vỉa hè, tách biệt với làn xe cơ giới, vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ trên 1,5m theo quy định hiện hành.

Đối với các đoạn đường không thể bố trí làn đường dành riêng cho xe đạp (trên cầu), xe đạp sẽ lưu thông chung với các phương tiện xe 2-3 bánh như hiện nay.

Để đảm bảo làn xe đạp không bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, đại diện Sở Xây dựng cho biết đầu tiên phải bố trí đầy đủ biển báo làn dành riêng cho xe đạp, biển hướng dẫn, vạch sơn đường đặc trưng nhận diện làn đường dành riêng để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Song song đó sẽ tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp lưu thông không đúng quy định thông qua kiểm tra xử lý trực tiếp và camera phạt nguội.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của đường dành riêng cho xe đạp, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết đường dành riêng cho xe đạp sẽ được nghiên cứu kết nối giữa các khu dân cư, hệ thống giao thông công cộng (xe buýt, metro). Qua đó, giúp tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tiện ích, giúp hành khách lưu thông thuận tiện, an toàn giữa các loại hình di chuyển đi bộ - xe đạp - xe buýt - metro.