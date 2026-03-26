TP.HCM kiến nghị ưu tiên cung cấp điện, hạn chế cắt giảm vào cao điểm tối 26/03/2026 18:19

(PLO)- UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia ưu tiên cung cấp điện cho khu vực thành phố, hạn chế tối đa cắt giảm công suất, đặc biệt vào cao điểm tối.

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về việc ưu tiên cung cấp điện cho khu vực TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, xung đột quân sự tại Trung Đông khiến nguồn cung xăng dầu, khí đốt và nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng cao. Trong khi đó, thời tiết diễn biến phức tạp, việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6-2026 là yêu cầu cấp thiết.

TP.HCM kiến nghị ưu tiên cung cấp điện, hạn chế cắt giảm vào cao điểm tối. Ảnh: EVNHCMC

Năm 2026, TP.HCM thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên nên dự kiến phụ tải sẽ tăng cao.

Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã xây dựng kịch bản vận hành lưới điện năm 2026 và mùa khô theo hai phương án. Kịch bản cơ sở với công suất cực đại () là 9.556 MW, tăng 4,8% so với năm 2025. Kịch bản tăng cao với là 10.059 MW, tăng 9,7% so với năm 2025.

Để đảm bảo cung cấp điện, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp như kiện toàn lưới điện, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy và đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư.

Đồng thời, đơn vị cập nhật thường xuyên các phương án xử lý sự cố, vận động khách hàng tiết kiệm điện và dịch chuyển 5 - 10% công suất sử dụng từ khung giờ 17 giờ – 20 giờ sang sau 22 giờ. Với hạ tầng hiện hữu, lưới điện thành phố hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong năm 2026.

Về nguồn điện, công suất khả dụng phân bổ cho TP.HCM có ba kịch bản: cơ sở, tăng cao và cực đoan.

Ở kịch bản cơ sở, nguồn điện đảm bảo đủ kể cả khi công suất cực đại tăng trưởng cao 9,7%. Với kịch bản tăng cao, nếu công suất cực đại tăng 9,7%, có khả năng thiếu tối đa 354 MW vào cao điểm tối từ 17 đến 20 giờ. Do đó, ngành điện cần sự phối hợp của khách hàng trong việc tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải.

Riêng kịch bản cực đoan, dù các nguồn nhiệt điện gặp khó khăn nhưng vào ban ngày từ tháng 4 đến tháng 6, công suất phân bổ vẫn đáp ứng tốt nhờ sự hỗ trợ từ nguồn năng lượng mặt trời.

Từ các nội dung trên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia ưu tiên cung cấp điện cho khu vực thành phố. UBND TP.HCM kiến nghị hạn chế tối đa cắt giảm công suất, đặc biệt vào cao điểm tối để đảm bảo sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.