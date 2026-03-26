Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát quyết thông xe toàn tuyến cuối năm 2026 26/03/2026 17:49

Chiều 26-3, tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Võ Viết Cường, Phó Trưởng ban Ban dự án 4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị (Ban Hạ tầng), đã thông tin về tiến độ dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự kiến thông xe vào 30-9

Ông Võ Viết Cường cho biết dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được khởi công vào đầu năm 2023. Qua thời gian thi công, đến nay tiến độ tổng thể đã đạt được khoảng 67,5%. Trong đó, phần kè bê tông đã hoàn thành đến 98%; phần đường giao thông và hạ tầng hiện nay đã đạt được 57%.

Ông Võ Viết Cường, Phó Trưởng ban Ban dự án 4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị. Ảnh: LÊ THOA.

Thời gian qua, Ban Hạ tầng đã chỉ đạo quyết liệt việc thúc đẩy tiến độ các gói thầu. Đến thời điểm hiện tại, một số gói thầu đã đạt tỉ lệ hoàn thành khá cao. Trong đó, gói thầu số 1 đã đạt trên 70%, gói thầu số 9 đạt gần 80%, gói thầu số 8 đạt 70%. “Nhìn chung, tiến độ các gói thầu hiện nay dao động từ 55% đến 80%” – ông Cường thông tin.

Ông nói tiếp: Chúng tôi đang phấn đấu đến ngày 30-9 năm nay sẽ thông xe và hoàn thiện cơ bản 6 gói thầu (gồm các gói số 1, 2, 7, 8, 9 và 10). Riêng 4 gói thầu còn lại (gồm các gói số 3, 4, 5, 6), sẽ hoàn thành thông xe cơ bản từ ngày 30-10 đến 30-11. Với mục tiêu đó, chúng tôi quyết tâm đến ngày 31-12-2026 sẽ thông xe toàn tuyến dài 60km ở cả hai bên bờ kênh.

Cũng theo ông Cường, chủ đầu tư đang nhận được sự chỉ đạo từ Thành ủy, UBND TP, cũng như sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời của các sở ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Khó khăn về nguồn cung vật liệu

Về các khó khăn, vướng mắc, ông Võ Viết Cường cho biết còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, Ban Hạ tầng đang nỗ lực để giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết thêm được trường hợp nào. Theo ông, 10 trường hợp này rải rác ở các gói thầu khác nhau chứ không nằm tại một vị trí. Có trường hợp người dân cản trở thi công.

Thông xe kỹ thuật đoạn phường 14, quận Gò vấp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

“Khi đơn vị thi công đến trước nhà, họ dùng dây chăng ngang qua đường, không cho đi qua, buộc chúng tôi phải tạm dừng. Khi dừng rồi, để quay trở lại thi công tiếp là điều rất khó” – ông Cường nói.

Liên quan đến bãi đổ đất dư của dự án, ông Cường thông tin lượng đất dư của dự án rất lớn với do đào nền đường dài 60km, kèm theo nạo vét 32km dòng kênh. Hiện Ban Hạ tầng đã phối hợp rất chặt chẽ với Sở NN&MT để tham mưu cho UBND TP chấp thuận các vị trí bãi đổ.

Liên quan đến nguồn cung vật liệu, tình hình địa chính trị trên thế giới hiện nay có nhiều phức tạp, ảnh hưởng đặc biệt đến nguồn cung cấp nhựa đường. Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cần gần 200.000 tấn nhựa đường nhưng hiện nay mới đáp ứng được chưa tới 30%.

Rất nhiều nhà cung cấp cho dự án đã thông báo là không nhập được nguồn hàng, nên họ đề xuất kéo dài thời gian cung cấp.

Ngoài ra, dự án cũng cần 800.000 m3 đá các loại, nhưng lượng cung cấp hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 50%, còn lại đang thiếu hụt. Ông Cường giải thích cát, đá đưa vào công trình phải được xác định rõ nguồn gốc, nên gặp khó khăn trong việc thu mua.

Liên quan đến năng lực của một số nhà thầu, chủ đầu tư đã nhận diện được các nhà thầu yếu kém và có nhiều biện pháp xử lý, trong đó có việc cắt, chuyển khối lượng.

“Với trách nhiệm và sự quyết tâm của chủ đầu tư, chúng tôi đang nỗ lực đưa dự án thông xe kỹ thuật để phục vụ bà con nhân dân trong năm nay” – ông Cường bày tỏ.