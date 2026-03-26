TP.HCM ra mắt tour trực thăng ngắm thành phố từ trên cao dịp lễ 30-4 26/03/2026 16:30

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, TP.HCM có sản phẩm ngắm TP từ trên cao bằng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (số 38 đường 30-4, phường Tam Thắng) với bốn lựa chọn theo nhu cầu của du khách.

Chiều 26-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tại họp báo, ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM, thông tin chương trình kích cầu du lịch dịp lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Quốc tế Lao động (1-5) năm 2026 và các sản phẩm du lịch mới của TP.

Nhiều ưu đãi trong Ngày hội du lịch

Theo ông Quân, khởi động cho chương trình kích cầu là Ngày hội du lịch lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề “Rộn ràng hè về” (Vibrant Summer Fest) từ ngày 2-4 đến ngày 5-4 tại Khu B, Công viên 23-9, phường Bến Thành.

Ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ngày hội Du lịch TP.HCM năm nay có quy mô hơn 120 gian hàng đến từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không, đơn vị cung ứng dịch vụ và cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi dành riêng cho dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa cao điểm du lịch hè.

Ông Quân cho biết trong khuôn khổ Ngày hội du lịch, nhiều doanh nghiệp lữ hành đồng loạt tung ra mức giảm giá các gói ưu đãi trực tiếp từ vài trăm nghìn đến 5 triệu đồng cho các hành trình trong và ngoài nước.

Đặc biệt, một số tuyến cao cấp như châu Âu, Úc, Mỹ ghi nhận mức giảm 10 triệu đồng dành cho khách hàng thân thiết hoặc đăng ký sớm. Không chỉ cạnh tranh về giá, nhiều doanh nghiệp thu hút du khách bằng những combo quà tặng và trải nghiệm độc đáo.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành cũng tăng cường kết nối các điểm đến đặc trưng của TP bằng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thân thiện với môi trường như xe buýt 2 tầng, xe điện, buýt sông, Metro…

Chương trình Free Walking Tour cũng đang được nhiều doanh nghiệp lữ hành quan tâm triển khai bên cạnh một số chương trình tour truyền thống chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) như: Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng, Huyền thoại về những anh hùng đặc công rừng Sác - Đất thép thành đồng – TP.HCM, Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại.

Các khách sạn phân khúc 3 - 5 sao đang tập trung khai thác thị trường khách nội vùng thông qua hình thức Staycation (du lịch tại chỗ) hoặc Book In Advance (đặt trước). Mức giảm giá phòng trực tiếp được ghi nhận phổ biến từ 20% đến 50% khi khách hàng đặt trực tiếp qua kênh chính thức (website, hotline) của khách sạn.

Nhằm chia sẻ áp lực chi phí di chuyển của du khách, nhiều cơ sở tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi cho khách có vé máy bay khung giờ đêm (21 giờ đến 6 giờ). Hình thức hỗ trợ bao gồm: Giảm từ 20% giá phòng đêm đầu tiên; hỗ trợ nhận phòng sớm và trả phòng muộn.

Ở mảng du lịch đường sông, sản phẩm du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, kết hợp ẩm thực cao cấp cũng được các doanh nghiệp đường thủy triển khai rộng rãi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác với Sở Du lịch TP.HCM, Công ty Grab Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi Travel Pass dành cho du khách quốc tế đến thành phố sử dụng mã code VIBRANTHCMC. Mỗi gói ưu đãi trị giá 2,5 triệu đồng/khách, tích hợp các tiện ích về di chuyển, ẩm thực và mua sắm trên nền tảng Grab tại Việt Nam, với quy mô 10.000 gói mỗi tháng, kích hoạt từ ngày 1-4 kéo dài đến cuối năm.

Ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng

Ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM, thông tin dịp này TP.HCM triển khai một số sản phẩm du lịch mới.

Đáng chú ý là sản phẩm ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, số 38 đường 30-4, phường Tam Thắng, với 4 lựa chọn theo nhu cầu của du khách. Thời gian bay từ 15 đến 60 phút.

Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác khi ngắm TP.HCM từ trực thăng. Ảnh: THU TRINH

“Sản phẩm này không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách mà còn giúp quảng bá hình ảnh đô thị hiện đại, năng động. Các tour trải nghiệm trên cao sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới” – ông Quân nói.

Về du lịch ẩm thực, ông Đông cho biết Sở Du lịch đã triển khai chùm tour Hành trình du lịch kết nối cùng hương vị với 15 chương trình du lịch trải đều trên địa bàn TP.HCM.

Tại Địa đạo Củ Chi, sản phẩm như tour đêm chủ đề "Trăng chiến khu”, vườn thú mini, hoạt động bắn súng thể thao và chương trình trải nghiệm văn hóa Khmer cũng được tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ngoài ra, sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương như các tour: Chợ Bình Tây, chạm vào dấu xưa, Dấu ấn Tân Định, Sài Gòn chào ngày mới, Sài Gòn đêm khoe sắc, Sắc màu làng quê, Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới… cũng đang được nhiều đơn vị triển khai.