TP.HCM: Phường Bình Hưng Hòa báo cáo về vụ cháy quán cơm chay làm 2 mẹ con tử vong 24/03/2026 17:16

(PLO)- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 85 triệu đồng cho gia đình bị nạn trong vụ cháy quán cơm lẩu chay Liên Trang.

Ngày 24-3, UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, đã có báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra tại quán cơm lẩu chay Liên Trang (địa chỉ 2E4 Phạm Đăng Giảng).

Theo báo cáo của UBND phường, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 23-3, bà ĐTH đang đứng trước nhà thì phát hiện quán cơm lẩu chay Liên Trang (đang khóa cửa) có cột khói đen và lửa bốc lên cao.

Ngay sau đó, bà H hô hoán và cùng mọi người phá cửa để chữa cháy nhưng không phá được, đồng thời gọi điện trình báo Công an phường.

Hiện trường vụ cháy quán cơm chay. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến khoảng 21 giờ 58 phút cùng ngày, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp cùng Đội CC&CNCH Khu vực 9 - Phòng PC07 đến hiện trường phá cửa và chữa cháy. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra hiện trường ban đầu, nhà bị cháy có diện tích 64 m2, trên có một gác lửng bằng gỗ, diện tích 12 m2. Diện tích đám cháy khoảng 30/64 m2.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, vụ cháy làm hai người chết là bà NTMT (SN 1978) và con ruột là cháu NTTQ (SN 2016), chưa ước tính được tài sản bị thiệt hại. Nguyên nhân đang xác minh, làm rõ.

Báo cáo của phường Bình Hưng Hòa cũng cho biết kết quả chữa cháy đã bảo vệ được 34 m2 phần diện tích còn lại của căn nhà và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân liền kề xung quanh.

Khi nhận được thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã đến hiện trường chỉ đạo công tác phối hợp chữa cháy. Trung tá Bùi Văn Hải, Trưởng Công an phường đã trực tiếp chỉ đạo 20 cán bộ chiến sĩ Công an phường cùng 30 lực lượng an ninh cơ sở thực hiện nhiệm vụ làm công tác phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp chữa cháy, tổ chức bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy, sau đó thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh khu vực phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Công an phường đã phối hợp cùng Đội CC&CNCH Khu vực 9 - Phòng PC07 cùng 30 cán bộ chiến sĩ và năm xe tổ chức chữa cháy và kiểm tra sơ bộ hiện trường ban đầu.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ 85 triệu đồng cho gia đình nhằm chia sẻ khó khăn.