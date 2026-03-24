Hàng xóm kể phút bất lực khi cố cứu hai mẹ con trong vụ cháy quán cơm chay 24/03/2026 09:32

(PLO)- Phát hiện quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, TP.HCM bốc cháy, nhiều người dân phá cửa, dùng bình chữa cháy và vòi nước dập lửa để cứu nhưng bất thành; hai mẹ con được phát hiện tử vong trên gác.

Đến sáng 24-3, Công an phường Bình Hưng Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Cháy nhà trong đêm

Hai nạn nhân được xác định là bà NTM T (48 tuổi) và con gái NTT Q (9 tuổi), được phát hiện tử vong trên gác của căn nhà.

Người phụ nữ hàng xóm khóc nấc khi không thể cứu được hai mẹ con nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: N. TÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng tối 23-3, người dân phát hiện khói tỏa ra từ quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng. Thấy khói đen bốc lên dữ dội, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini và kéo vòi nước để ứng cứu.

Chị L, người bán vé số gần khu vực, cho biết khoảng gần 21 giờ khi đi ngang vẫn thấy hai mẹ con bà T dọn dẹp quán. Sau đó hai mẹ con đóng cửa.

“Bình thường tôi thấy chị T ngủ khá muộn, nhưng hôm đó không hiểu sao lại đi ngủ sớm như vậy” – chị L kể.

Hiện trường vụ cháy được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra. Ảnh: N. TÂN

Một người phụ nữ bán quán ăn gần đó cho biết khoảng hơn 21 giờ, chị ngửi thấy mùi khét nên nghĩ nhà mình bị chập điện và đi kiểm tra nhưng không phát hiện gì. Khi nhìn sang căn nhà bên cạnh thì thấy lửa le lói bên trong.

“Tôi chạy qua nhìn vào cửa thì thấy lửa đang cháy phía trong nên hô hoán mọi người, đập cửa kêu cứu. Sau đó nhiều người dân tập trung xông vào dập lửa nhưng không kịp” – người này nói.

Phá cửa cứu người nhưng bất thành

Chị H, một người sống gần hiện trường, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Theo chị, khoảng 21 giờ khi nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã chạy ra hỗ trợ dập lửa.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông ở gần khu vực cháy. Ảnh: N. TÂN

“Mọi người mang bình chữa cháy mini, kéo vòi nước để xịt vào trong. Nhưng cửa kéo bằng sắt bị khóa bằng hai ổ khóa. Mọi người dùng xà beng cạy cửa phá khóa, nhưng đang cạy thì trong nhà có tiếng nổ nên ai cũng phải chạy ra xa” – chị H nói và cho biết bản thân vẫn day dứt vì không cứu được hai mẹ con.

Anh N, một người trực tiếp tham gia phá cửa, cho biết khoảng 22 giờ đêm khói từ quán cơm chay bốc lên dày đặc, đứng bên ngoài đã ngửi thấy mùi khét nồng.

“Tôi cùng vài người dùng xà beng cạy cửa liên tục nhưng bên trong không có ai trả lời. Cửa khóa từ phía trong rất chắc nên rất khó phá” – anh N kể.

Theo người dân, hai mẹ con chị T thuê căn nhà để làm nơi bán thức ăn chay chừng năm năm. Ảnh: N. TÂN

Theo anh N, căn nhà được ngăn vách để kinh doanh và chỉ có một lối ra vào ở phía trước nên khi lửa bùng lên, các nạn nhân có thể đã bị mắc kẹt bên trong.

“Chúng tôi kéo vòi nước máy bơm xịt vào nhưng lửa cháy dữ dội ở khu vực gác gỗ nên không hiệu quả. Lúc đó ai cũng nghĩ phía sau có lối thoát nên không ngờ hai mẹ con lại kẹt lại bên trong” – anh N nói.

Tiếc thương hai mẹ con hiền lành, hoà đồng

Theo chị Th, một người dân sống gần đó, bà T thuê căn nhà này từ thời điểm dịch COVID-19 để bán đồ ăn chay, hai mẹ con sống với nhau.

“Chị T bán đồ ăn chay, còn bé Q đi học. Hai mẹ con từ miền Tây lên TP.HCM mưu sinh, sống rất hiền lành và hòa đồng với mọi người xung quanh” – chị Th cho biết và than thở vì bé gái xinh xắn, dễ thương.

Cũng theo chị Th, căn nhà có một gác nhỏ dùng làm nơi ngủ nghỉ. Khu vực bếp nấu cơm, hủ tiếu chay sử dụng điện, còn bếp nấu ăn khác dùng gas và đặt cách khu nấu hủ tiếu khá xa.

“Tôi đoán có thể hôm đó chị T mệt nên đóng cửa ngủ sớm. Khi cháy xảy ra thì không kịp thoát ra ngoài và bị ngạt khói” – chị Th nói.

Trước đó, khói lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Phạm Đăng Giảng, khiến hai mẹ con mắc kẹt, tử vong. Ảnh: N. TÂN

Một người dân khác cho biết khi xảy ra hỏa hoạn, các hộ kinh doanh xung quanh vẫn còn thức. Mọi người đã chạy đi mượn máy cưa từ một trường học gần đó để cắt ổ khóa.

“Lúc đó có hai cán bộ CSGT đang tuần tra cũng dừng lại hỗ trợ phá cửa. Nhưng khi vừa cưa được ổ khóa thì bên trong vang lên nhiều tiếng nổ, nghi là nổ bình gas mini, lửa bùng lên dữ dội nên mọi người phải lùi ra ngoài” – nhân chứng kể.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 15 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng tiến vào kiểm tra, thi thể bà T và con gái được phát hiện trên gác.

Theo người dân địa phương, bà T thuê mặt bằng mở quán cơm chay này đã hơn năm năm. Buổi sáng thường có người đàn ông sống chung phụ bán, nhưng thời điểm xảy ra vụ cháy chỉ có hai mẹ con ngủ lại trong nhà.

Đến gần 1 giờ sáng 24-3, thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.