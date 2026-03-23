Triệt phá băng nhóm thuê 7 ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố 23/03/2026 18:42

(PLO)- Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm lừa đảo thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố, chiếm đoạt hàng tỉ đồng; thu hồi toàn bộ tang vật là 7 xe ô tô.

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh (26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Phước Đức (24 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vụ việc được phát hiện từ tin báo của một bị hại về việc chiếc ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM). Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ phương thức, thủ đoạn của những người liên quan.

Đặt làm giấy tờ giả để thuê xe

Quá trình điều tra xác định Lý Gia Thịnh là người chủ mưu. Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê ô tô tự lái.

Công an lấy lời khai với Thịnh để điều tra. Ảnh: CA

Để thực hiện, Thịnh lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh đặt làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản.

Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh… với mức độ tinh vi cao khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Công an khởi tố, bắt giam Đức và Thịnh (từ trái qua) để điều tra. Ảnh: CA

Sau khi có bộ giấy tờ giả, Thịnh tiếp cận các cơ sở cho thuê xe, làm thủ tục thuê xe tự lái trong thời gian ngắn. Khi nhận xe, Thịnh nhanh chóng mang phương tiện đến các tiệm cầm đồ để cầm cố, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp sáu vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn. Các phương tiện bị chiếm đoạt đều là những dòng xe có giá trị cao.

Công an trao trả tài sản lại cho các nạn nhân. Ảnh: CA

Số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ từ khoảng 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Công an thu hồi các phương tiện bị chiếm đoạt

Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp rồi mang đi cầm cố. Dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi, Đức vẫn tham gia thực hiện.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã rà soát nhiều cơ sở cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt.

Các nạn nhân gửi lời cảm ơn đến Công an TP.HCM vì nhanh chóng phá án. Ảnh: CA

Kết quả, cơ quan công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản, thu hồi toàn bộ bảy xe ô tô là tang vật của các vụ án, đồng thời làm rõ vai trò của từng người liên quan.

Theo Công an TP.HCM, việc thu hồi toàn bộ tài sản không chỉ hạn chế thiệt hại cho người dân mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác điều tra, truy xét tội phạm của lực lượng công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để truy xét người làm giả giấy tờ trên không gian mạng và làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi khi các nhóm lừa đảo lợi dụng công nghệ để qua mặt bị hại, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.