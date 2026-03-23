2 người đàn ông đấm nhau túi bụi giữa giao lộ làm nhiều xe máy bị xô ngã 23/03/2026 14:59

(PLO)- Hai người đàn ông bất ngờ lao vào ẩu đả ngay giữa giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh (TP.HCM), khiến nhiều xe máy bị xô ngã, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 23-3, Công an phường An Khánh (Công an TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông xảy ra ẩu đả giữa giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, gây mất trật tự và ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào chiều 22-3. Thời điểm này, một tài xế và tài xế xe ôm công nghệ đang dừng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ thì một người đàn ông đi bộ tiến lại nói chuyện. Chỉ ít giây sau, hai bên bất ngờ phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào xô xát.

Hình ảnh từ clip cho thấy người đàn ông mặc áo đen chủ động tiếp cận, sau đó hai bên giằng co, liên tục dùng tay đánh qua lại. Vụ ẩu đả khiến xe máy của nam tài xế bị ngã, va vào các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ xung quanh.

Hai người lao vào đánh nhau tại giao lộ khiến một số xe máy bị xô ngã. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc giằng co, cả hai còn va trúng thêm nhiều xe máy khác, khiến một số phương tiện bị xô ngã, làm giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn.

Dù nhiều người dân xung quanh đã vào can ngăn, hai người đàn ông vẫn tiếp tục giằng co trong một lúc, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến người đi đường.

Công an phường An Khánh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.