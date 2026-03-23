Công an TP.HCM tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất 23/03/2026 14:25

(PLO)- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị phía Hoa Kỳ trục xuất và bàn giao về địa phương.

Ngày 23-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị phía Hoa Kỳ trục xuất.

Theo cơ quan công an, các công dân này trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Những người này bị phía Hoa Kỳ áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

Công an TP.HCM vừa tiếp nhận 34 người bị phía Hoa Kỳ trục xuất. Ảnh: CA

Quá trình tiếp nhận thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo các yếu tố đối ngoại và quyền lợi hợp pháp của công dân theo tinh thần nhân đạo. Tổ công tác đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao những người này về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, thời gian gần đây tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước có xu hướng gia tăng. Trong ba tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TP.HCM.

Tổ công tác đã tiến hành xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao những người này về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống. Ảnh: CA

Trong số này, phần lớn từ Hoa Kỳ với 77 trường hợp, tiếp đến là Campuchia 58 trường hợp và Canada bốn trường hợp.

Từ thực tế trên, Công an TP.HCM khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập hoặc cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước sở tại. Người dân không cư trú hoặc lao động trái phép để tránh bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân và phát sinh hậu quả pháp lý.