Xe tải chạy ngược chiều, lao lên vỉa hè tông sập sạp trái cây 19/03/2026 13:56

(PLO)- Một xe tải chạy ngược chiều trên đường Đặng Thúc Vịnh, TP.HCM bất ngờ lao lên vỉa hè, tông sập sạp trái cây khiến nhiều hàng hóa đổ nát, đầu xe hư hỏng nặng.

Trưa 19-3, một xe tải mang biển kiểm soát 51D-273xx lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh theo hướng về cầu Rạch Tra. Khi đến gần khu vực giao với đường Nguyễn Thị Pha (xã Đông Thạnh, TP.HCM) thì chạy vào làn đường ngược chiều.

Chiếc xe tải lao vào cửa hàng ven đường. Ảnh: H. TÂM

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe sau đó bất ngờ lao mạnh lên vỉa hè và tông trực diện vào một sạp trái cây lớn ven đường. Cú tông khiến toàn bộ khung sắt và bạt che của sạp bị đổ sập, nhiều thùng trái cây và hàng hóa văng tung tóe ra xung quanh.

May mắn, vụ việc không khiến người đi đường nào bị thương. Ảnh: H. TÂM

Một người dân gần đó cho biết thời điểm xảy ra sự việc nghe tiếng va chạm rất lớn, khói bụi bốc lên mịt mù. May mắn lúc này trong sạp không có khách, chủ sạp kịp chạy ra phía sau nên không bị thương.

Ghi nhận tại hiện trường, đầu xe tải găm vào đống đổ nát, phần cabin biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn. Vụ tai nạn cũng khiến nhiều vật dụng, hàng hóa của sạp trái cây bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra. Ảnh: H. TÂM

Do thời điểm xảy ra sự việc vắng người qua lại nên không ghi nhận thương vong.

Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khoảng 2 giờ, hiện trường đã được xử lý xong.