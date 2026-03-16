Tìm bị hại trong vụ cố ý gây thương tích tại phường Tây Thạnh 16/03/2026 17:15

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đang thụ lý tố giác tội phạm liên quan đến vụ "Cố ý gây thương tích" và cần tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh tố giác về tội phạm: “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 11-11-2019, tại trước số 242/4 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại là ông Đào Anh Đức (26 tuổi; HKTT: Khu 3, thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT đề nghị ông Đào Anh Đức liên hệ Điều tra viên thụ lý là Trung tá Bành Hữu Đạt, số điện thoại: 0903676786 để làm việc.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01), số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.