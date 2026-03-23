Công an TP.HCM truy tìm Trương Hùng và Nguyễn Thanh Tâm 23/03/2026 10:38

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm Trương Hùng và Nguyễn Thanh Tâm là hai người liên quan vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước một quán ăn ở phường Khánh Hội.

Ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trước số 122/27/30/2/23A đường Tôn Đản, Phường Khánh Hội, TP.HCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm Trương Hùng (46 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ TP.HCM) do có liên quan đến vụ việc.

Công an TP.HCM đã có quyết định truy tìm Hùng và Tâm để điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Hùng và Tâm cùng một số người khác đã đuổi đánh một nhân viên giữ xe của quán ăn tại địa chỉ trên. Nguyên nhân mâu thuẫn được xác định do nhóm này đậu xe nhầm quán. Khi nhân viên giữ xe ra nhắc nhở và tỏ ý không đồng ý thì hai bên phát sinh cự cãi, dẫn đến việc nhóm người này đuổi đánh nạn nhân.

Vụ việc khiến khu vực trước quán ăn trở nên náo loạn, ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai biết thông tin về Trương Hùng và Nguyễn Thanh Tâm thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (tổ địa bàn công tác), địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, Phường Bến Thành, TP.HCM; gặp điều tra viên Bùi Anh Tuấn, số điện thoại 0908 403 535 để phối hợp làm việc.