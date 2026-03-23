Công an TP.HCM tìm bị hại một vụ giả cảnh sát lừa đảo qua ứng dụng Zoom 23/03/2026 15:56

(PLO)- Tin lời nhóm giả danh cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án rửa tiền qua ứng dụng Zoom, một người đàn ông tại TP.HCM bị chiếm đoạt hơn 225 triệu đồng.

Ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được phát hiện theo trình báo của bị hại là anh S.

Theo điều tra, ngày 28-6-2025, anh S nhận cuộc gọi từ người lạ, yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản tên "Minh Công". Qua trò chuyện, người này tự xưng tên Bình, là cảnh sát hình sự tại Hà Nội.

Bình thông báo đang thụ lý vụ án rửa tiền liên quan bị can Hoàng Vĩnh Phát. Người này cáo buộc anh S bán thông tin cá nhân trục lợi và nhận 450 triệu đồng từ bị can Phát. Sau đó, nhóm này yêu cầu anh S làm việc qua ứng dụng Zoom để lấy lời khai.

Công an TP.HCM đã liên tục cảnh báo về tình trạng giả mạo cơ quan chức năng gọi điện qua ứng dụng mạng xã hội để lừa đảo.

Trong quá trình gọi video, một người khác tự xưng tên Hiếu, cán bộ công an, yêu cầu anh S chuyển 450 triệu đồng vào các tài khoản chỉ định. Nhóm này lấy lý do để Cục Quản lý giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra tính minh bạch và chứng minh anh S không liên quan tội phạm.

Tin lời, anh S nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh S mới nhận ra bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng sử dụng hai pháp nhân để chiếm đoạt tài sản gồm: Công ty TNHH TM Dale (địa chỉ tại 159/2B Phó Cơ Điều, phường 7, quận 11 cũ) và Công ty TNHH TM SUMMIT (địa chỉ tại 84 Bàu Cát, phường 4, quận Tân Bình cũ; số điện thoại 0356.864.042).

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là bị hại hoặc biết thông tin liên quan hoạt động của hai công ty nêu trên, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM.

Địa chỉ trình báo: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM hoặc số điện thoại trực ban Phòng CSHS: 069.3187.200. Người dân cũng có thể liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Tuấn (Tổ công tác số 4), địa chỉ 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, điện thoại: 0901.357.073 để phối hợp giải quyết.