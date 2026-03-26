Xe bán tải vào nội đô TP.HCM không bị cấm giờ nhưng coi chừng chạy sai làn 26/03/2026 17:51

(PLO)- Theo Quyết định 23/2019 của UBND TP.HCM (sửa đổi Quyết định 23/2018), xe bán tải và xe tải van dưới 950kg không bị hạn chế lưu thông trong khu vực nội đô.

Chiều 26-3, tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc lưu thông của xe bán tải trong nội đô.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Giang, hiện nay, trên địa bàn TP.HCM, việc hạn chế khung giờ lưu thông vào khu vực nội đô TP cho các loại xe ô tô chở hàng, ô tô tải được thực hiện theo Quyết định số 23/2019 của UBND TP.HCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2018 ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Theo quy định này, một số loại phương tiện không thuộc đối tượng điều chỉnh bao gồm: xe quân sự, xe công an, xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe thuộc lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đi làm nhiệm vụ; xe tang; xe bán tải; xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg.

Ông Giang cho biết quyết định này quy định vành đai nội đô để hạn chế các phương tiện vận tải lưu thông vào trung tâm nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

“Trong quyết định này không chi phối xe bán tải và xe tải van dưới 950kg. Nghĩa là các loại xe này có thể lưu thông bất cứ lúc nào” – ông Giang nói.

Tuy nhiên, từ năm 2024, có quy định mới phân biệt xe xe ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Do đó, với ô tô tải pickup dù không bị chi phối theo Quyết định 23 của UBND TP.HCM nhưng khi tham gia giao thông phải đi vào làn đường dành cho xe tải.

“Nhiều người chạy xe bán tải chưa nắm rõ quy định này, cứ nghĩ mình được quyền chạy như ô tô con” – ông Giang thông tin.