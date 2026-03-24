Hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội: Chính sách cần có độ trễ để thấm vào đời sống 24/03/2026 06:20

(PLO)- Quy định hạn chế xe tải, trong đó có một số dòng xe bán tải vào nội đô Hà Nội từ đầu năm 2026 đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Từ đầu năm 2026, theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội về tổ chức giao thông, xe tải bị hạn chế lưu thông trong nội đô theo khung giờ. Cụ thể, xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm (6 giờ-9 giờ và 16 giờ-19 giờ 30), còn xe trên 2 tấn bị cấm từ 6 giờ đến 21 giờ.

Ngay khi quy định có hiệu lực, nhiều người dân cho rằng việc siết xe tải, trong đó có xe bán tải diễn ra khá đột ngột, khiến họ không kịp thích ứng.

Người dân gặp khó với quy định mới

Anh Nguyễn Sơn (phường Cự Khê) cho rằng mục tiêu của quy định là giảm ùn tắc và ô nhiễm. Tuy nhiên, việc phân loại phương tiện theo tên gọi chưa phản ánh đúng tác động thực tế. Theo anh, nhiều xe bán tải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Euro 6 còn sạch hơn xe con đời cũ, nhất là xe chạy dầu. Kích thước xe bán tải cũng không lớn, tương đương xe 6-7 chỗ.

“Thêm vào đó, xe bán tải có ưu điểm vừa chở hàng vừa phục vụ gia đình, giúp hạn chế xe ba gác, xe tải nhỏ vào phố, từ đó giảm được ùn tắc giao thông và ô nhiễm. Thế nhưng, quy định hiện nay lại xếp chung vào nhóm xe tải, gây bất cập” - anh Sơn nói.

Nhiều loại xe bán tải sẽ bị hạn chế lưu thông vào nội đô Hà Nội. Ảnh: CTV

Ở góc độ sinh kế, anh Sơn nói xe bán tải không đơn thuần là phương tiện đi lại. Với nhiều hộ kinh doanh nhỏ, đây là cần câu cơm. Từ chở vật liệu, đồ nội thất đến phục vụ thi công, loại xe này giúp họ linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào xe tải hay xe ba gác.

Việc siết lưu thông theo anh Sơn không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển mà còn có thể kéo theo giá dịch vụ tăng, ảnh hưởng dây chuyền đến người tiêu dùng.

Câu chuyện không dừng ở kinh doanh. Anh Viết Tuấn (phường Thanh Xuân) cho biết vừa mua một xe bán tải cuối năm 2025 với giá khoảng 800 triệu đồng. Khi đó, anh không được thông tin đầy đủ về quy định sắp áp dụng.

“Giờ xe bị hạn chế vào nội đô, bán cũng khó vì sẽ bị ép giá. Nhiều người mua bán tải để phục vụ gia đình, nhà ở trong phố. Nếu bị coi như xe tải, không lẽ phải đợi đêm mới được về nhà?” – anh Tuấn đặt vấn đề.

Trong khi đó, anh Trần Thắng (phường Tây Mỗ) cho biết đã đặt cọc mua xe nhưng đang dự tính bỏ cọc. Lý do là lo ngại mua về không thể sử dụng đúng nhu cầu.

Theo anh Thắng, chính sách quản lý giao thông là cần thiết nhưng nên có lộ trình rõ ràng, theo từng giai đoạn. “Nếu có kế hoạch từ trước vài năm, người dân sẽ chủ động chuyển đổi. Làm quá nhanh sẽ khiến nhiều người không kịp xoay xở” - anh nói.

Khảo sát thực tế cho thấy thị trường xe bán tải cũng bị ảnh hưởng. Một số khách hàng đang có ý định mua các dòng như Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton đã tạm dừng quyết định.

Những xe bán tải nào bị hạn chế?

Về phía cơ quan quản lý, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết mục tiêu của quy định là giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm. Các phương tiện như xe tải, xe chuyên dùng, xe chở rác, xe tập lái… sẽ bị điều tiết theo từng khung giờ.

Liên quan đến xe bán tải, cơ quan này dẫn Thông tư 53/2024/TT-BGTVT về phân loại phương tiện. Theo đó, xe pickup được chia thành hai loại: Ô tô con pickup và ô tô tải pickup.

Trong đó, ô tô con pickup (chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ lái) được xếp vào nhóm ô tô con nên không bị hạn chế như xe tải. Ngược lại, ô tô tải pickup thuộc nhóm xe tải thông dụng nên chịu điều chỉnh của quy định.

Thông tin về loại xe được thể hiện trên giấy đăng kiểm.

Còn Cục CSGT cũng cho biết việc phân loại phương tiện dựa trên thông số kỹ thuật và được ghi rõ trong giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Do đó, để biết phương tiện có bị hạn chế hay không, chủ xe cần kiểm tra mục “loại phương tiện” và “khối lượng toàn bộ” trên giấy tờ đăng kiểm.