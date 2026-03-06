Khi nào TP.HCM tiếp tục làm đường ưu tiên cho xe đạp? 06/03/2026 17:29

Ngày 6-3, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết sau một thời gian đưa vào sử dụng làn đường ưu tiên cho xe đạp, người dân đã bắt đầu sử dụng và gia tăng tần suất sử dụng ở một số khung giờ. Làn đường ưu tiên cho xe đạp góp phần hình thành mạng lưới giao thông xanh, kết nối với metro số 1.

TP.HCM tiếp tục làm làn đường ưu tiên cho xe đạp. Ảnh: ĐT

Trung tâm cho biết giai đoạn 1 xây dựng làn xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, tạo tiền đề cho việc hình thành tuyến đường xe đạp trọng điểm của TP. Bởi đoạn tuyến này hội tụ đủ các yếu tố về điều kiện cơ sở hạ tầng, không gian môi trường và có vai trò quan trọng kết nối các điểm phát sinh thu hút hiện hữu.

Tới giai đoạn 2 sẽ triển khai sau khi có báo cáo đánh giá của giai đoạn 1 và khi dự án thi công nút giao An Phú đưa vào sử dụng, sẽ thực hiện mở rộng làn xe đạp về các phần còn lại ở hai hướng của tuyến đường Mai Chí Thọ. Sau đó sẽ mở rộng mạng lưới kết nối các khu vực như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình đặc trưng có giá trị lịch sử của TP.

"Sau một thời gian đưa vào sử dụng, các trạm của làn đường ưu tiên cho xe đạp đều cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh. Trong đó, trạm Nguyễn Cơ Thạch có lượng khách ổn định và tăng trưởng đều đặn nhất; trạm đường D1 có lượng khách đi vượt trội so với lượng khách đến. Với lượng khách đi lại tăng cao, nhận được sự yêu thích của người dân. Dự kiến trong quý II-2026, TP.HCM tiếp tục thực hiện làn đường ưu tiên cho xe đạp" - Trung tâm thông tin.