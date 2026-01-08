TP.HCM: Xử phạt 100 xe máy lấn làn đường xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ 08/01/2026 17:13

(PLO)- Gần 100 trường hợp xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ đã bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt.

Chiều 8-1, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc chấp hành giao thông tại làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, TP.HCM là địa phương đi đầu cả nước trong việc tổ chức làn đường riêng cho xe đạp, nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao, đi lại “xanh” của người dân. Đây được xem là một trong những điểm nhấn trong định hướng phát triển giao thông bền vững của TP.

Ngay từ khi làn xe đạp đi vào hoạt động, Công an TP.HCM đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định. Dù vậy, sau hơn một tuần đưa vào vận hành, vẫn còn nhiều trường hợp xe máy cố tình đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Trước thực trạng này, CSGT TP đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong vòng khoảng một tuần, gần 100 trường hợp xe máy đi vào làn xe đạp đã bị lập biên bản xử phạt.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trải nghiệm làn ưu tiên xe đạp. Ảnh: NHƯ NGỌC

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết những ngày qua, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT TP.HCM, đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm giao cắt trên tuyến Mai Chí Thọ, phát hiện và xử lý vi phạm ngay tại chỗ.

CSGT TP cũng sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị ghi hình chuyên dụng để trích xuất dữ liệu, gửi thông báo phạt nguội về nơi cư trú của chủ phương tiện.

Lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM cho biết trong những ngày tới, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để rà soát, tổ chức lại giao thông trên tuyến Mai Chí Thọ theo hướng lắp đặt dải phân cách mềm để tách rõ làn xe đạp, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM đề nghị người dân chủ động cung cấp hình ảnh, clip vi phạm ở khu vực này, qua đó, lực lượng chức năng sẽ trích xuất dữ liệu, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.