Xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ bị xử phạt 29/12/2025 14:38

(PLO)- Làn đường dành riêng cho xe đạp trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đưa vào khai thác từ ngày 31-12.

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Văn Tấn – Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết, từ sáng 31-12, làn đường dành riêng cho xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ sẽ chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Tấn, để đảm bảo an toàn và tạo sự phân biệt rõ ràng, Trung tâm sẽ bố trí đầy đủ hệ thống biển báo cấm xe máy lưu thông trên vỉa hè, nơi tổ chức làn xe đạp. Riêng tại các đoạn xe đạp phải đi xuống lòng đường, chủ yếu là khu vực qua cầu, vạch sơn màu đỏ được kẻ nổi bật nhằm giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận biết, từ đó hình thành thói quen nhường đường và ưu tiên cho người đi xe đạp.

Điều này có nghĩa là nếu xe máy đi vào làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ bị xử phạt.

Tại những khu vực đi qua cầu, làn đường ưu tiên xe đạp sẽ bố trí dưới lòng đường.

Ghi nhận của PLO ngày 29-12 cho thấy, trên toàn tuyến, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các công nhân tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như kẻ sơn phân làn, lắp đặt biển báo giao thông, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, hoàn chỉnh các trạm xe đạp công cộng.... Nhiều đoạn làn xe đạp đã lộ rõ hình hài, tạo cảm giác thông thoáng, tách biệt với dòng xe cơ giới.

﻿ ﻿﻿ Làn đường ưu tiên cho xe đạp được sơn đỏ nổi bật.

Theo đó, làn đường dành riêng cho xe đạp được tổ chức bài bản với hệ thống vạch sơn màu đỏ nổi bật, chạy liên tục dọc theo tuyến, ôm sát mép làn đường. Đặc biệt, tại những điểm giao cắt và khu vực giao lộ, các vạch sơn đỏ được kẻ kéo dài, băng ngang qua giao lộ, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết và chủ động quan sát, nhường đường cho xe đạp.

﻿ Những đoạn qua giao lộ, làn đường được sơn đỏ nổi bật để người dân nhận biết.

Không chỉ dừng lại ở việc kẻ vạch phân làn, trên toàn tuyến còn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dành riêng cho làn xe đạp, đảm bảo tầm nhìn và an toàn cho người dân khi di chuyển vào buổi tối.

Cùng với đó, các đèn tín hiệu giao thông nhấp nháy chuyên dụng cho xe đạp cũng được bố trí tại những vị trí cần thiết, góp phần cảnh báo sớm cho các phương tiện khác, hạn chế xung đột giao thông và nâng cao mức độ an toàn.

Làn đường ưu tiên xe đạp dài khoảng 6 km.

Từ sáng 31-12, xe đạp sẽ được lưu thông vào làn đường ưu tiên.

Sau hơn hai tháng thi công, tuyến đường xe đạp dài gần 6 km dọc vỉa hè trục đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và chiều ngược lại) đã dần thành hình.

Làn xe đạp được thiết kế rộng khoảng 2m, cho phép người dân di chuyển với vận tốc tối đa 20 km/h, bảo đảm không gian lưu thông riêng biệt, an toàn và thuận tiện.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỉ đồng; riêng các đoạn qua cầu được thu hẹp còn 1,5 m để phù hợp điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, dự án còn bố trí các bãi đậu và 5 trạm xe đạp công cộng tại những vị trí thuận lợi, gần khu dân cư, kỳ vọng sẽ góp phần khuyến khích người dân lựa chọn xe đạp như một phương tiện di chuyển xanh, thân thiện với môi trường.