Làn đường riêng cho xe đạp dần lộ diện trên đại lộ Mai Chí Thọ 15/12/2025 15:16

(PLO)- Làn đường dành riêng cho xe đạp đang dần lộ diện trên đại lộ Mai Chí Thọ, TP.HCM, dự kiến cuối năm nay người dân sẽ được lưu thông.

Theo ghi nhận của PLO vào ngày 15-12, dọc theo đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (phường An Khánh, TP.HCM), làn đường ưu tiên dành riêng cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM đang dần lộ rõ hình hài sau thời gian thi công khẩn trương.

Làn đường dành riêng cho xe đạp dần thành hình.

Để có mặt bằng triển khai dự án, các đoạn vỉa hè cũ đã được bóc dỡ gạch lát. Những công việc quan trọng như đào bóc nền, điều chỉnh hệ thống thoát nước, đổ cát, gia cố nền đường… đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Đoạn gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch vừa được bóc lớp vỉa hè cũ.

Nhiều đoạn quanh co, uốn lượn để tránh trạm điện.

Trên toàn tuyến từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1, nhiều đoạn đã hoàn thiện phần nền, sẵn sàng cho các bước hoàn thiện tiếp theo. Đáng chú ý, tại khu vực giao giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường D1, một đoạn làn xe đạp đã được thảm nhựa, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Đoạn gần đường D1 đã thảm nhựa.

Làn đường cho xe đạp đi xuyên hàng cây.

Song song đó, các trạm xe đạp công cộng cũng đã bắt đầu được bố trí dọc tuyến, cho thấy dự án đang tiến dần đến giai đoạn hoàn chỉnh.

Tuyến đường đã được bố trí các trạm xe đạp công cộng.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dự án làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ được triển khai từ ngày 1-10 và dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 12,7 tỉ đồng.

Tuyến làn ưu tiên này có chiều dài gần 6 km, kéo dài từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (phường An Khánh), được thiết kế với vận tốc khai thác khoảng 20 km/giờ, bề rộng trung bình 2 m. Làn xe đạp được tổ chức tách biệt với làn ô tô và xe máy, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời kết nối thuận tiện với các loại hình giao thông công cộng như metro và xe buýt.

Tuyến đường cắt ngang nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển khách....

Cụ thể, làn xe đạp sẽ được cải tạo từ hành lang hai bên đại lộ Mai Chí Thọ, tạo ra một không gian riêng biệt, an toàn và thân thiện cho người đi xe đạp. Trên bề mặt làn đường, hệ thống sơn kẻ và vạch phân biệt được bố trí rõ ràng, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận diện và tuân thủ.

Dọc theo tuyến, 5 trạm xe đạp công cộng sẽ được đặt tại các khu vực đông dân cư và có nhu cầu đi lại cao như khu đô thị Sala, New City, Avenue và khu vực gần bến xe khách Mai Chí Thọ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và khuyến khích người dân sử dụng xe đạp trong các chuyến đi ngắn.

Dự kiến cuối tháng này, người dân sẽ được lưu thông.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng nếu làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ phát huy hiệu quả, đây sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố xem xét nhân rộng mô hình này tại nhiều khu vực khác. Trong trường hợp sau một thời gian vận hành, số lượng người đạp xe gia tăng, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng loại hình làn đường riêng cho xe đạp trong đô thị.