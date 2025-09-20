TP.HCM sắp có làn đường ưu tiên dành riêng cho xe đạp trên trục Mai Chí Thọ 20/09/2025 16:03

(PLO)- TP.HCM đang lựa chọn nhà thầu thi công làn đường ưu tiên dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1.

Nếu được triển khai, đây là làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp ở TP.HCM.

Hơn 14 tỉ đồng cho làn đường dành cho xe đạp

Thông tin với PV PLO, đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cho biết đơn vị đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công dự án cải tạo và tổ chức làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1.

Theo thiết kế, làn xe đạp sẽ dài 5.780 m, rộng 2 m, với vận tốc thiết kế tối đa 20 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14 tỉ đồng, sử dụng nguồn ngân sách duy tu thường xuyên.

Làn đường sẽ được cải tạo từ phần đất hiện hữu của tuyến Mai Chí Thọ, với kết cấu bê tông nhựa, có lớp sơn phân tách rõ ràng giữa làn xe đạp và làn xe cơ giới, đảm bảo an toàn và nhận diện dễ dàng.

Ngoài ra, dự án còn bố trí các bãi đỗ và trạm xe đạp tại những vị trí thuận tiện, gần khu dân cư để tăng cường khả năng tiếp cận và tạo điều kiện tối đa cho người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường này.

TP.HCM sắp làm làn đường ưu tiên cho xe đạp.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới xe đạp công cộng nhằm kết nối hiệu quả với các loại hình vận tải hành khách như xe buýt, buýt đường sông và metro.

Từ nay đến năm 2030, thành phố dự kiến triển khai tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm, kết hợp với các biện pháp hạn chế xe cá nhân. Ở giai đoạn đầu, khoảng 5.000 xe sẽ được bố trí tại những khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, Khu đô thị Thủ Thiêm và dọc theo các tuyến metro chính.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống xe đạp công cộng sẽ được xã hội hóa, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Kinh nghiệm các nước

Theo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM, TP London (Anh) triển khai 8.500 không gian Park-and-Ride để hỗ trợ giao thông quanh vành đai phát thải cực thấp, đồng thời cải thiện hạ tầng xe đạp.

Tương tự, Antwerp (Bỉ) thúc đẩy vận tải hành khách công cộng, đi bộ và xe đạp bên trong khu vực vùng phát thải thấp.

Thành phố Seoul (Hàn Quốc) thì tái cấu trúc đường ưu tiên nhiều hơn giao thông phi cơ giới trong vùng phát thải thấp. Lisbon (Bồ Đào Nha), Rome (Ý), Haifa (Israel), Brussels (Bỉ), và Thâm Quyến (Trung Quốc) cũng thực hiện chiến lược tương tự khi tích hợp nhiều giải pháp hỗ trợ khác nhau khi triển khai vùng phát thải thấp.

Từ bài học kinh nghiệm của các nước đã thành công, Đề án nêu rõ TP.HCM cần xem xét bố trí làn đường trên tuyến có vỉa hè đủ rộng (trên 3m) để dành riêng cho xe đạp. Đồng thời, mở rộng dịch vụ sang các khu vực làng đại học Thủ Đức (cũ), khu đô thị tại khu vực quận 2 (cũ), dọc theo các ga trên các tuyến đường sắt đô thị...