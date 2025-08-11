Kế hoạch phát triển 8.000 xe đạp công cộng của TP.HCM để hạn chế xe xăng ra sao? 11/08/2025 14:35

TP.HCM dự kiến có tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng ở khu vực trung tâm để đồng bộ với lộ trình hạn chế lưu thông ô tô, xe máy khu vực trung tâm.

Theo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, TP.HCM đang xây dựng một lộ trình chuyển đổi đầy tham vọng nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông bền vững.

Trong đó, việc chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh và phát triển mạng lưới xe đạp công cộng đóng vai trò then chốt, "mở đường" cho việc thiết lập vành đai kiểm soát khí thải tại khu vực trung tâm từ năm 2026 để hạn chế xe xăng, dầu.

100% xe buýt dùng điện hoặc năng lượng xanh năm 2030

Theo đó, TP.HCM dự kiến từ năm 2025, 100% xe buýt được thay thế hoặc đầu tư mới phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đến năm 2030, 100% xe buýt trên địa bàn thành phố (bao gồm cả xe hiện hữu) phải chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đồng thời, TP dự kiến đưa vào vận hành 72 tuyến buýt mới giai đoạn 2025-2030, với tổng cộng 1.109 phương tiện buýt điện. Bên cạnh đó, 25 trạm sạc điện chuyên dụng cho xe buýt với 236 trụ sạc cũng sẽ được xây dựng trong giai đoạn 1 để đảm bảo hạ tầng sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi.

Các xe buýt đang sử dụng nhiên liệu diesel hoặc khí CNG sẽ được phân loại và xử lý theo lộ trình sau: Xe CNG/diesel đã sử dụng từ 15 năm trở lên phải được thay thế bằng xe điện hoặc xe sử dụng năng lượng xanh; Xe CNG sử dụng dưới 15 năm được tiếp tục vận hành đến khi đạt ngưỡng 15 năm; Xe diesel được phép hoạt động đến năm 2029, với điều kiện tuổi xe không vượt quá 15 năm.

Các tuyến buýt không trợ giá, bao gồm cả tuyến nội đô và liên tỉnh, cũng phải đảm bảo 100% xe mới đầu tư sử dụng điện hoặc nhiên liệu xanh.

Thành phố cũng đặt ra lộ trình chi tiết cho xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel được tiếp tục hoạt động cho đến năm 2029 với điều kiện sử dụng xe không quá 15 năm, lộ trình cụ thể:

Năm 2025: 32 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel (572 xe) tiếp tục hoạt động trong 2 năm; chuyển sang buýt điện năm 2027.

Năm 2026: 15 tuyến (310 xe) tiếp tục thực hiện đấu thầu với thời gian thực hiện gói thầu là 2 năm; chuyển đổi vào năm 2028.

Năm 2027: 6 tuyến (84 xe) hết thời gian thực hiện hợp đồng đấu thầu. Tiếp tục thực hiện đấu thầu với thời gian thực hiện gói thầu là 2 năm; chuyển sang buýt điện năm 2029.

Năm 2029: 19 tuyến (268 xe) hết thời gian thực hiện hợp đồng đấu thầu vào cuối năm 2028, chuyển đổi ngay trong năm. Năm 2030: 17 tuyến (138 xe) hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Có 8.000 xe đạp công cộng đến năm 2030

Song song với chuyển đổi xe buýt, TP.HCM cũng đặt mục tiêu phát triển dịch vụ xe đạp công cộng, góp phần kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng như xe buýt, buýt sông, metro.

Dự kiến đến năm 2030, thành phố sẽ triển khai tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm, đồng bộ với các biện pháp hạn chế xe cá nhân. Giai đoạn đầu, khoảng 5.000 xe sẽ được bố trí tại các khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, Khu đô thị Thủ Thiêm, dọc các tuyến metro...

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống xe đạp công cộng sẽ được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, hiện đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư.

Đề án của TP.HCM không đứng riêng lẻ mà được xây dựng dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm từ nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Đơn cử như TP Luân Đôn (Anh) triển khai 8.500 không gian Parkand-Ride để hỗ trợ giao thông quanh vành đai phát thải cực thấp, đồng thời cải thiện hạ tầng xe đạp. Tương tự, Antwerp (Bỉ) thúc đẩy VTHKCC, đi bộ và xe đạp bên trong khu vực vùng phát thải thấp;

TP Seoul (Hàn Quốc) tái cấu trúc đường ưu tiên nhiều hơn giao thông phi cơ giới trong vùng phát thải thấp. Nhiều thành phố khác như Lisbon (Bồ Đào Nha), Rome (Ý), Haifa (Isarel), Brussels (Bỉ), và Thâm Quyến 21 (Trung Quốc) cũng thực hiện chiến lược tương tự khi tích hợp nhiều giải pháp hỗ trợ khác nhau khi triển khai vùng phát thải thấp.

TP.HCM dự kiến sẽ xem xét bố trí làn đường trên tuyến có vỉa hè đủ rộng (trên 3m). Mở rộng dịch vụ sang các khu vực làng đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm, dọc theo các ga trên các tuyến đường sắt đô thị,...

Dự kiến giai đoạn từ 2026-2030 sẽ phát triển mạnh trong khu vực trung tâm đồng bộ với lộ trình thực hiện các biện pháp hạn chế lưu thông ô tô, xe máy khu vực trung tâm, đảm bảo tối thiểu 8.000 xe khu vực trung tâm, tiếp tục mở rộng trên toàn thành phố.