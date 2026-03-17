Vụ nhà bị chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường: Chủ đầu tư xin lỗi người dân 17/03/2026 11:29

(PLO)- Ban lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi người dân vì sự việc hạ cốt nền đường ĐT 753.

Sáng 17- 3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án đã có buổi gặp mặt 8 hộ dân bị ảnh hưởng sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền đường ĐT 753 khiến nhà bị chênh vênh bên mép 'vực'.

Chủ đầu tư xin lỗi người dân vụ nhà bị chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường. Clip: VŨ HỘI

Buổi gặp mặt có ông Dương Hoàng Anh Toàn - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - đại diện chủ đầu tư; ông Lê Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cùng các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công đường khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn - Phó Giám đốc Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân. Ảnh: VŨ HỘI

Ông Toàn cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 là dự án trọng điểm của tỉnh, được Trung ương rất quan tâm. Đây là tuyến giao thông nối địa phương với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và phát triển kinh tế xã hội.

Theo Phó Giám đốc Ban QLDA, trong giai đoạn cuối năm vừa qua, với áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành dự án, đơn vị đã có những thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát kịp thời. Điều này dẫn đến tình trạng thi công chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con.

"Với tư cách là chủ đầu tư, tôi xin đại diện Ban giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh thẳng thắn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến toàn thể bà con. Chúng tôi cam kết tập trung khắc phục sai sót, để đảm bảo quyền lợi cho người dân", ông Toàn nói.

Cũng theo chủ đầu tư, đơn vị xin đưa ra các cam kết hỗ trợ an sinh cho người dân. Qua đó, tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ bà con trong việc di dời, đảm bảo cuộc sống ổn định và an toàn tuyệt đối.

Đại diện người dân nêu ý kiến. Ảnh: VŨ HỘI

Tại buổi gặp gỡ, các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng, chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện các thủ tục để người dân xây dựng nhà để ở, ổn định cuộc sống để làm ăn.

Ông Lê Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi phát biểu tại buổi gặp người dân. Ảnh: VŨ HỘI

Đại diện UBND xã Tân Lợi, ông Lê Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trong thời gian tới xã sẽ phối hợp người dân làm các thủ tục cần thiết để người dân xây dựng, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Như PLO đưa tin, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 có tổng chiều dài 13 km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai). Trong quá trình hạ cốt nền đường đoạn thuộc gói thầu XL04 có 8 nhà dân ven đường bị ảnh hưởng do độ cao chênh lệch đến 5-10 m, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu khi làm đường ĐT.753. Ảnh: VŨ HỘI

Do đó dự án phải tạm dừng thi công, hỗ trợ chi phí di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.