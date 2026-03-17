TP.HCM chốt quy hoạch tổng thể trước 30-11 17/03/2026 14:38

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc giao cơ quan lập quy hoạch tổng thể TP.HCM và tổ chức huy động nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để thực hiện.

Theo đó, UBND giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể TP.HCM, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn bộ nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM có trách nhiệm chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện. Tham mưu UBND TP lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Viện Nghiên cứu Phát triển chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng, nghiệm thu sản phẩm và trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.

UBND TP cũng giao Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, với vai trò là cơ quan lập Quy hoạch tổng thể thành phố, chủ động thương thảo với các đơn vị tài trợ và đơn vị tư vấn về công tác tiếp nhận sản phẩm quy hoạch theo quy định.

Viện Nghiên cứu Phát triển TP còn đảm nhiệm công tác quản lý chất lượng, tổ chức nghiệm thu sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ để trình, phê duyệt Quy hoạch tổng TPHCM thể trước ngày 30-11-2026.

Viện có trách nhiệm chủ động đề xuất phương án huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp từ tổ chức, cá nhân ngoài xã hội để phục vụ công tác lập quy hoạch. Việc tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, không làm phát sinh sự chi phối của nhà tài trợ đối với nội dung quy hoạch.

TP.HCM sẽ chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch tổng thể sau khi được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đồng thời làm cơ sở xem xét sự phù hợp của các dự án đầu tư trên toàn địa bàn.

Trước đó, ngày 11-12-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 260 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết mới đã phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho TP.HCM trong lĩnh vực quy hoạch.

Nghị quyết nêu rõ, thành phố được phép điều chỉnh quy hoạch theo trình tự rút gọn, đồng thời cập nhật song song vào quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch cấp trên khi có thay đổi.