TP.HCM thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc, tổ chức lại Viện Quy hoạch Xây dựng 30/01/2026 09:58

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, đồng thời tổ chức lại Viện Quy hoạch Xây dựng nhằm kiện toàn bộ máy quản lý và phát triển đô thị.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM.

Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM, Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP.HCM, Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM trực thuộc Sở QH-KT.

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở QH-KT về nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ mới, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực QH-KT, xây dựng, nhà ở và phát triển đô thị (quản lý và vận hành đô thị).

Đồng thời, quản lý dự án trong lĩnh vực kiến trúc, nhà ở; công tác bảo tồn cảnh quan, công trình kiến trúc, không gian văn hóa - lịch sử; tư vấn cung cấp thông tin quy hoạch, bản đồ được duyệt, tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch xây dựng được duyệt; quản lý, vận hành Tòa nhà Triển lãm quy hoạch TP....

Trung tâm còn có chức năng tổ chức sát hạch phục vụ xét cấp các loại chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở QH-KT; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc - xây dựng và các dịch vụ khác trong chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị theo danh mục được Bộ Xây dựng quy định; hợp tác trong và ngoài nước thực hiện các công tác trong lĩnh vực chuyên môn và chức năng nhiệm vụ được giao.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định.

Cạnh đó còn có 5 phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc.

TP.HCM thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc. Ảnh: ÁNH XUÂN

Cạnh đó, UBND TP.HCM cũng vừa có Quyết định về việc tổ chức lại Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM trực thuộc Sở QH-KT TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Viện Quy hoạch Xây dựng TP, Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Dương, Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Viện Quy hoạch Xây dựng là đơn vị tham mưu cho Sở QH-KT những công tác liên quan đến quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và nông thôn; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực QH-KT, xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, các dịch vụ xây dựng khác phù hợp với năng lực và quy định.

Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất, xây dựng, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế, đề án, chương trình liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quy hoạch, tư vấn xây dựng và quản lý nhà nước; phản biện khoa học về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.

Lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng gồm có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Số lượng Phó Viện trưởng thực hiện theo quy định.