TP.HCM dồn lực lập quy hoạch tổng thể, kiến tạo không gian phát triển giai đoạn mới 13/01/2026 17:56

(PLO)- Quy hoạch phải đi trước một bước, giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo và định hướng phát triển - đây là yêu cầu xuyên suốt được lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án ưu tiên và khu vực trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn mới.

Chiều 13-1-2026, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (QHKT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành QHKT giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chuẩn bị cho bước chuyển chiến lược sang giai đoạn phát triển mới của TP.

Trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, phạm vi không gian đô thị mở rộng và nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, Sở QHKT đã thế hiện rõ vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, nòng cốt của TP trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị.

Sở đã tập trung rà soát, lập kế hoạch triển khai các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Dù năm qua có nhiều biến động, việc sở được tái lập vẫn là niềm tự hào và vinh dự lớn. Trên nền tảng đó, sở cần tiếp nối các giá trị và công việc truyền thống của giai đoạn trước, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức thực hiện để đáp ứng kỳ vọng của TP, tiếp tục đóng góp vào quá trình kiến tạo và phát triển đô thị.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP nhận định vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Cụ thể, Đồ án Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 chưa hoàn thiện để đóng dấu thẩm định và công bố theo quy định.

Cạnh đó, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành chưa được lập hoặc cập nhật kịp thời, dẫn đến tình trạng quy hoạch chồng lấn hoặc thiếu đồng bộ giữa các cấp độ.

Công tác triển khai sau phê duyệt quy hoạch (công bố, công khai, quản lý, điều chỉnh cục bộ) tại địa phương còn chậm. Việc rà soát quy hoạch trên địa bàn TP gặp nhiều khó khăn do thiếu sự đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành. Một số đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trong giai đoạn trước chưa kịp cập nhật đầy đủ các định hướng mới của quy hoạch tỉnh, dẫn đến phải rà soát, điều chỉnh, ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án đầu tư...

Bước sang giai đoạn 2026, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở QHKT tập trung thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung cao độ cho công tác lập và triển khai Quy hoạch chung TP.HCM mới trên toàn bộ không gian đô thị sau sáp nhập; bảo đảm chất lượng, tiến độ, tầm nhìn dài hạn và tính khả thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Sở trong năm 2026.

Thứ hai, đẩy nhanh việc phủ kín hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho thu hút đầu tư; đẩy nhanh các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng, chỉnh trang và tái thiết đô thị; phát huy vai trò động lực tăng trưởng vùng của TP, trong đó lấy mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng hàng không) làm hệ khung.

Quy hoạch TOD là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ông Cường nhấn mạnh, mọi dự án khi triển khai đều phải khởi đầu từ công tác quy hoạch, chỉ những dự án phù hợp quy hoạch mới đủ điều kiện xem xét, phê duyệt. Vì vậy, quy hoạch giữ vai trò then chốt, phải đi trước một bước, dẫn dắt và định hướng phát triển, tập trung vào các dự án ưu tiên cũng như những khu vực trọng tâm, trọng điểm của TP trong giai đoạn mới.

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò của quy hoạch trong việc kiến trúc lại không gian phát triển TP theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối, gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD)...

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, hoàn thiện thế chế pháp luật quy hoạch gắn liền chuyển đổi số...

Thứ năm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch - kiến trúc có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Dồn lực lập quy hoạch tổng thể TP.HCM mới

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở QHKT cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt, mang tính lịch sử và chưa từng có tiền lệ đối với TP và ngành QHKT.

Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở QHKT.

Trong năm qua, lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng đô thị đã trải qua 3 dấu mốc tổ chức quan trọng.

Cụ thể, tháng 3-2025, Sở QHKT được nhập vào Sở Xây dựng, đặt công tác quy hoạch - kiến trúc trong một mô hình quản lý hợp nhất.

Tháng 7-2025, Sở Giao thông công chánh tiếp tục được nhập vào Sở Xây dựng, tạo ra một cơ quan quản lý tổng hợp lớn về xây dựng - giao thông - quy hoạch.

Và đến ngày 1-10-2025, Sở QHKT chính thức được thành lập lại, trên cơ sở tách chức năng từ Sở Xây dựng, đánh dấu việc khôi phục một đầu mối chuyên trách về quy hoạch - kiến trúc của TP.

Song song đó, năm 2025 cũng là năm bản lề khi TP vươn mình trở thành một siêu đô thị của châu Á. Trong bối cảnh đó, TP đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố văn minh - hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, nằm trong top 100 thành phố đáng sống trên thế giới.

Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề, nhưng cũng là vinh dự lớn lao đối với ngành QHKT. Thời gian qua, TP đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc tổ chức lập quy hoạch tổng thể TP.HCM sau sáp nhập, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Bước sang năm 2026, Sở QHKT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

• Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TP theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm tính tích hợp, đồng bộ và khả thi.

• Triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch TOD.

• Hoàn thiện các quy chế quản lý kiến trúc - cảnh quan, gắn phát triển với bảo tồn.

• Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

• Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thực chất cho các địa phương.